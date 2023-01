Quel est le smartphone préféré de Bill Gates ? Un Samsung Galaxy Z Fold 4

Vous êtes-vous déjà demandé quel smartphone une personne vraiment, vraiment riche, choisirait comme modèle au quotidien ? Eh bien, vous n’avez pas besoin de chercher bien loin pour trouver la réponse à cette question. Nous connaissons désormais le smartphone que Bill Gates, autrefois l’homme le plus riche de la planète, utilise quotidiennement.

Récemment, Bill Gates a décidé de participer (pour la 11e fois) à l’une des séries les plus célèbres de Reddit — « Ask Me Anything ». Naturellement, les internautes ont posé de nombreuses questions sur la technologie au cofondateur de Microsoft, notamment sur le smartphone que le milliardaire utilise actuellement. Et non, il ne s’agit pas d’un Surface Duo 2.

Bill Gates utilise apparemment un Samsung Galaxy Z Fold 4, qui lui a été offert par le président de Samsung, Jay Y. Lee. Il précise ensuite qu’il utilise beaucoup de logiciels Microsoft sur cet appareil. Pour finir, Bill Gates a déclaré qu’il n’avait pas besoin d’utiliser de tablette grâce au format 2 en 1 du Z Fold.

Le choix de Bill Gates comme smartphone quotidien n’est pas entièrement surprenant. Les récents efforts de Microsoft en matière de matériel ont été axés sur les appareils 2 en 1, comme la gamme Microsoft Surface. En outre, le fait que Gates utilise un pliable comme smartphone quotidien en dit long sur la série de smartphones de Microsoft.

Microsoft pourrait passer au smartphone pliable

En parlant de cela, tout récemment, des informations concernant l’arrêt de la série Surface Duo telle que nous la connaissons ont émergé. Selon la plupart des rapports, Microsoft prendra la voie du pliable avec son prochain smartphone.

Il s’agit d’une transition justifiée, mais quelque peu décevante, étant donné que le Duo était unique. Il n’y avait tout simplement aucun autre smartphone comme lui.

Pourtant, les appareils pliables sont les préférés de nombreuses personnes qui sont attirées par les appareils de productivité. Bill Gates ne semble pas faire exception. Cependant, il pourrait abandonner le Galaxy Fold de Samsung pour un appareil pliable de Microsoft dans un proche avenir.