LG assemblera un élément clé de l’Apple Watch en 2024 : l’écran MicroLED

La semaine dernière, nous avons entendu deux rumeurs concernant l’avenir de l’Apple Watch. La première, émanant de l’analyste Jeff Pu, indique que la deuxième génération de l’Apple Watch Ultra arrivera en 2023 ou 2024 avec un écran MicroLED de 2,1 pouces (plus grand que l’écran actuel de 1,92 pouce). La deuxième spéculation provient d’un informateur très précis, Ross Young. Ce dernier, cofondateur et PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC), dispose d’excellents contacts dans la chaîne d’approvisionnement, notamment en ce qui concerne les écrans et les panneaux.

Young a indiqué sur Twitter qu’à partir de l’Apple Watch Series 11 en 2025, les montres non Ultra seront également équipées d’écrans MicroLED. Tous les modèles d’Apple Watch de 2022 (Series 8 et Ultra) sont équipés d’un écran OLED LTPO. Les écrans MicroLED sont rétroéclairés par des diodes électroluminescentes extrêmement petites qui ne mesurent que 0,002 pouce de large. Ces écrans offrent des noirs plus sombres, des couleurs plus vives et plus précises, ainsi qu’un meilleur contraste sans craindre de brûler l’écran (ce qui est un problème pour les écrans OLED et LCD).

We published in our November Capex Report that LGD is building a small line for microLED backplanes for the Apple Watch. It doesn’t start production till 2H’24. It is this small line that will likely assemble microLEDs from Apple for ’25 launch. Apple won’t do the full process. — Ross Young (@DSCCRoss) January 13, 2023

Si Apple a acquis le fabricant de MicroLED LuxVue en 2014, elle ne prévoit pas de s’occuper elle-même de l’ensemble du processus d’assemblage.

Un nouveau tweet de Young indique que LG Display est en train de construire une petite ligne pour assembler des fonds de panier MicroLED pour l’Apple Watch. La gamme ne sera pas prête à produire des MicroLED avant la seconde moitié de 2024 et Young écrit : « C’est cette petite ligne qui assemblera probablement les MicroLED d’Apple pour le lancement en 25. Apple ne fera pas le processus complet ».

Une Apple Watch Ultra 2 avec un écran MicroLED

Selon un rapport de Bloomberg, Apple lancera l’écran MicroLED avec la deuxième génération de l’Apple Watch Ultra en 2024. Apple veut réduire sa dépendance à l’égard de fournisseurs comme Samsung et LG pour les écrans et les panneaux, bien que le tweet de Young révèle que la société devra toujours traiter avec les deux entreprises dans une certaine mesure.

Nous nous attendons toujours à ce qu’Apple sorte l’Apple Watch Series 9 cette année et l’Apple Watch Series 10 en 2024. La smartwatch d’Apple a été lancée pour la première fois en avril 2015.