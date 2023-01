La Surface Duo 3 de Microsoft pourrait renoncer au design à double écran

Ni le Surface Duo ni le Surface Duo 2, avec son approche unique à double écran, ne se sont révélés populaires après leur lancement. Aujourd’hui, Microsoft pourrait reconsidérer sa philosophie de conception d’écran pour la troisième génération du Surface Duo.

Nous n’avons jamais eu beaucoup de chance avec le Surface Duo. Son design à double écran est plutôt élégant, mais l’exécution de Microsoft peut être perçue comme terme : les caméras vont décevoir certaines, la prise en charge des applications est encore assez limitée et le matériel est un peu trop fragile. Peut-être qu’un écran pliable pourrait résoudre ces problèmes ?

Selon Windows Central, des sources proches de Microsoft affirment qu’un Surface Duo 3 adoptera un véritable design pliable, analogue à celui du Galaxy Z Fold 4 de Samsung. La société a conçu un Surface Duo 3 à double écran avant de changer ses plans, probablement en raison de l’accueil mitigé du Surface Duo 2. Le Surface Duo 3 pourrait également comporter un écran de couverture externe — comme le Vivo X Fold — et une charnière à 180 degrés.

Si cette information est vraie, le Surface Duo 3 aura un aspect assez différent de ses prédécesseurs. Le « Peek Mode » pourrait être remplacé par un écran externe, et l’écran interne pliable obligera Microsoft à abandonner sa charnière à 360 degrés, une caractéristique déterminante des actuels smartphones Surface Duo. En outre, Microsoft a ajouté des améliorations telles que la recharge sans fil et des écrans bord à bord plus hauts, et a prévu qu’il soit expédié à la fin de l’année 2023.

Étant donné le changement de facteur de forme, il est possible que Microsoft donne au nouvel appareil un nom qui s’écarte du nom Duo. Cependant, les sources affirment que la société considère toujours en interne que l’appareil est un Duo de troisième génération.

Un réel acteur sur le marché ?

Si Microsoft n’expédie pas un nouveau Surface Duo cette année, elle pourrait lancer un autre type de smartphone Android à la place. Windows Central affirme également que Microsoft envisage l’idée d’une gamme complète de smartphones, y compris les appareils « traditionnels ». Et, la société pourrait faire un plus grand effort pour intégrer les systèmes d’exploitation Android et Windows, ce qui pourrait aider ses appareils mobiles à se démarquer.

Je dois noter que Windows Central cite des sources anonymes. Même si ces informations sont exactes, Microsoft pourrait changer d’avis. Un Surface Duo véritablement pliable coûterait beaucoup plus cher que les smartphones à double écran de Microsoft et, surtout, il devrait concurrencer les appareils pliables de Samsung. Donc, ne placez pas trop d’espoirs dans un smartphone Windows pliable. Microsoft partagera probablement ses plans lors d’un événement matériel Surface cet automne.

Microsoft expérimente régulièrement de nombreux projets de matériel qui ne voient jamais le jour, donc il n’est pas clair si nous voyons même un véritable smartphone Surface émerger. Mais si vous êtes intéressé par un nouveau Surface Duo, il semble que vous devrez attendre un certain temps avant l’arrivée du prochain.