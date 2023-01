Les ventes de PC ont fortement chuté en 2022, et même Apple n’est pas à l’abri

Lorsque l’on examine les données sur les ventes mondiales de PC au quatrième trimestre, on peut dire que les nouvelles ne sont pas très réjouissantes. En effet, le marché mondial des PC a connu un déclin marqué dans un contexte de préoccupations économiques à l’échelle mondiale en 2022, selon de nouveaux chiffres d’analystes.

Selon les derniers chiffres de Canalys, les ventes totales d’ordinateurs de bureau et d’ordinateurs portables ont diminué d’une année sur l’autre pour atteindre 285,1 millions, soit une baisse de 16 % par rapport à 2021.

Cependant, les chiffres de 2021 étaient parmi les plus élevés depuis près d’une décennie, suivant une tendance qui a vu cette année et l’année précédente connaître une croissance significative du marché. D’un point de vue plus général, les chiffres de 2022 étaient en hausse par rapport aux chiffres de 2019 avant la pandémie, ce qui représente une croissance régulière analogue à celle des années précédant 2019.

Cela a conduit certains à penser que les chiffres de 2020 et 2021 sont artificiellement gonflés en raison de l’obligation soudaine pour beaucoup de travailler à domicile ou d’adopter le travail hybride, ce qui signifie que les entreprises ont été contraintes d’investir dans une infrastructure plus mobile.

Il n’y a pas eu de véritable gagnant au quatrième trimestre, aucun fabricant n’étant en territoire positif. Le mieux que l’on pouvait espérer était des pertes minimes, et dans la plupart des cas, les trois entreprises ont rapporté des pertes à deux chiffres. En tête du classement au dernier trimestre 2022, Lenovo a enregistré une baisse de 28,9 % par rapport au quatrième trimestre 2021 (15,470 millions d’unités). En deuxième et troisième position, on trouve HP et Dell, qui enregistrent chacun respectivement une baisse de 29 % et 37,2 %. Ce sont des baisses importantes, quelle qu’en soit la raison.

Alors que les ventes globales de PC au quatrième trimestre ont chuté en moyenne de 28,7 % en 2022 par rapport à 2021, il est clair que certaines entreprises ont été mieux loties que d’autres, Dell étant le plus grand perdant.

Du négatif mais …

Si Apple a enregistré une baisse moins importante, elle a tout de même diminué de 7,5 % par rapport à l’année précédente, ce qui se traduit par un total de 7,22 millions de sa gamme Mac au quatrième trimestre 2022. Dans l’ensemble, les livraisons de PC d’Apple ont diminué de 6,2 % sur toute l’année.

Pour l’avenir, il est difficile de dire si les chiffres reviendront aux niveaux inférieurs d’avant la pandémie, ou s’ils subiront un déclin moins soudain. Bien qu’il soit toujours possible que l’année 2023 voit encore plus d’ordinateurs vendus que l’année précédente, pour l’instant du moins, des perspectives délicates laissent l’avenir assez incertain. Les chiffres du quatrième trimestre sont particulièrement inquiétants car les fêtes de fin d’année représentent généralement une période où les ventes augmentent, et les fabricants ont fait de gros efforts pour stimuler les ventes en baissant les prix, mais sans succès.

Bien que le marché ait pris un coup cette année, il est important de comprendre ces chiffres dans leur contexte, et il semble que malgré les chutes précipitées des pourcentages d’une année sur l’autre, lorsqu’on les compare aux chiffres d’avant le confinement en 2020, les perspectives sont un peu plus positives.