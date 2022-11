Test du Microsoft Surface Duo 2 : le parfait compagnon des professionnels

Est-ce un smartphone ? Est-ce une tablette ? Avec ses deux écrans séparés, est-ce même techniquement un smartphone pliable comme Samsung nous a habitués ces dernières années ? Le Surface Duo 2 de Microsoft est dans une classe à part, bien qu’il peut être perçu comme un produit de niche.

Alors que d’autres marques expérimentent des écrans qui se plient dans, sur ou autour d’eux-mêmes, la deuxième génération de Microsoft continue de garder les choses (relativement) simples. Mais, il ne cherche pas à être grand public comme le Samsung, l’accent reste mis sur les professionnels qui placent la productivité au-dessus de tout.

Bien que l’appareil n’est pas de cette année, il est arrivé avec de nombreux bugs logiciels. Cependant, Microsoft n’a pas tardé à agir, et plusieurs mises à jour plus tard, c’est une bête complètement différente que nous avons entre les mains, notamment depuis l’arrivée d’Android 12 qui change beaucoup de choses.

Alors, ce smartphone peut-il prendre place sur votre bureau et dans votre quotidien professionnel ?

Dans la boîte on retrouve :

Surface Duo 2 (Couleur : Glacier ou Noir Obsidienne)

Câble USB-C

Guide de démarrage rapide

Garantie et guide de conformité

Outil d’éjection pour carte SIM

USB-C Earbuds

Surface Duo 2 : design

Il ressemble peut-être beaucoup au premier Surface Duo, mais le successeur est amélioré sur tous les points importants. Pour commencer, vous pouvez maintenant l’avoir en noir. La finition « noir obsidienne » est beaucoup plus subtile que le « blanc glacier » de l’ancien modèle, bien que ce dernier fasse également son retour si vous aimez que votre technologie se distingue.

Il s’agit toujours de deux écrans individuels, maintenus ensemble par une charnière particulièrement solide qui vous permet de l’ouvrir dans n’importe quel angle, avec juste la bonne résistance pour ne pas plier sous son propre poids. L’ajout d’un module caméra de taille importante à l’arrière vous empêche de replier complètement le smartphone sur lui-même, mais la flexion est minimale lorsque vous appuyez sur l’espace qui reste. Une fine bande de plastique entoure à la fois le module de la caméra et les écrans internes, de sorte qu’il n’y a pas de verre contre du verre lorsque vous pliez le smartphone.

Chaque moitié est d’une finesse impressionnante, avec à peine assez de place pour un port de charge USB-C et un plateau pour carte SIM le long des bords inférieurs. Une fois plié, il est assez petit pour se glisser dans une poche — tout juste. C’est un gadget large, et pas spécialement confortable à utiliser d’une seule main.

L’emplacement de la combinaison bouton d’alimentation/capteur d’empreintes digitales n’est pas idéal pour les gauchers, et sa surface modeste signifie qu’il n’est pas aussi rapide à reconnaître vos empreintes que d’autres smartphones avec des configurations analogues.

Microsoft a opté pour du verre à l’avant et à l’arrière de chaque moitié du smartphone, ce qui lui confère un aspect et un toucher haut de gamme, mais les traces d’empreintes digitales s’accumulent rapidement.

La plus grande amélioration est la nouvelle « barre de notifications » le long de la charnière, qui affiche les notifications entrantes sans avoir à ouvrir l’appareil à chaque fois qu’il vibre. Elle affiche également l’heure lorsque vous appuyez sur le bouton d’alimentation alors que les écrans sont fermés, et la progression de la charge lorsqu’elle est branchée.

Surface Duo 2 : écran

Grâce à des bordures stratégiquement réduites, les deux écrans du Surface Duo 2 sont passés à 5,8 pouces chacun, s’ouvrant ainsi sur un écran « unique » de 8,3 pouces. C’est une amélioration bienvenue par rapport au combo 5,6 pouces/8,1 pouces du modèle de première génération. Les bords supérieurs et inférieurs sont encore un peu épais, car ils doivent faire de la place pour la charnière, mais cela signifie simplement qu’il y a toujours un endroit où tenir l’appareil sans toucher accidentellement l’écran tactile.

Même avec une légère augmentation de la résolution, la densité de pixels reste largement la même qu’auparavant. À 1 899 × 1 344 pixels chacun, soit un total de 2 688 × 1 892 pixels, vous bénéficiez toujours d’une grande quantité de détails, que vous utilisiez un écran à la fois ou les deux à la fois. Le taux de rafraîchissement a été porté à 90 Hz cette fois-ci, ce qui rend l’expérience beaucoup plus fluide lors du défilement des pages Web ou de l’utilisation d’applications entre les deux écrans. Cependant, il n’y a pas d’option permettant de le réduire pour économiser la batterie.

Il s’agit d’écrans OLED, avec le genre de saturation des couleurs et de contraste épiques que l’on attend de cette technologie. Les photos et les vidéos sont superbes, avec des teintes très précises en mode couleurs naturelles et une luminosité respectable pour un smartphone haut de gamme. Il ne s’agit pas d’un Galaxy S22 Ultra, mais d’une luminosité suffisante pour être utilisée en extérieur sans avoir à plisser les yeux. Il est également très agréable à utiliser avec du contenu HDR.

Cependant, le multimédia et les jeux ne sont pas exactement dans la timonerie du Duo 2. Si vous étirez le contenu sur les deux écrans, vous vous retrouvez avec un trou gênant au milieu, mais si vous vous en tenez à un seul écran, le ratio 3:2 vous laisse avec des barres noires en haut et en bas de vos vidéos. Les haut-parleurs stéréo offrent un son correct, mais en l’absence d’un port casque de 3,5 mm, vous aurez besoin d’un dongle (ou de Bluetooth) pour une écoute personnelle.

Surface Duo 2 : logiciel

Au lancement, le Surface Duo 2 fonctionnait avec le lanceur personnalisé de Microsoft sur Android 11, mais il a été mis à jour vers Android 12L. Cela signifie que vous bénéficiez de la gamme complète des applications Google (Assistant, Agenda, Maps, Photos, etc.), ainsi que des principaux logiciels Microsoft tels que Edge, OneDrive et Teams.

En plus de plusieurs mises à jour logicielles, le Surface Duo 2 est un bien meilleur appareil aujourd’hui qu’au moment de son lancement.

Les commandes gestuelles et les modes multitâches bien pensés étaient à l’ordre du jour sur le Surface Duo original, et c’est toujours le cas ici. Le Surface Duo 2 vous permet de faire glisser et de déposer des applications pour qu’elles s’ouvrent ensemble, et de faire glisser les fenêtres le long du bas de l’écran pour les déplacer d’un écran à l’autre ou les agrandir pour qu’elles remplissent les deux écrans.

Cela fonctionne parfaitement pour les applications Microsoft telles qu’Outlook ou OneNote, qui sont optimisées pour les doubles écrans, mais peut encore être un peu flou avec d’autres applications Android. Quoi qu’il en soit, les choses ne sont pas aussi mauvaises qu’au lancement, et les diverses critiques qui se sont abattues sur le côté logiciel du smartphone. Et, je n’ai rencontré aucun plantage. Néanmoins, certaines applications tierces n’apprécient pas non plus la vue en mode portrait, mais c’est le cas sur tous les smartphones Android, il est donc difficile de blâmer Microsoft à cet égard

Un autre ajout est la prise en charge du jeu du service de cloud Xbox Game Pass, l’un des écrans se transformant en une manette tactile — mais seulement pour certains jeux. Étant donné que l’accent est mis sur la productivité, il est agréable de voir Microsoft s’intéresser à ce que les gens font pendant leur temps libre.

L’interaction entre les deux écrans mise à part, l’ensemble repose désormais sur Android 12L — une version optimisée pour les tablettes — avec une surcouche légèrement personnalisée. Un flux Microsoft remplace Google Découvrir, et il y a une poignée d’applications Microsoft préinstallées, mais autrement, il ne sera pas trop étranger pour les débutants.

Surface Duo 2 : performances

Un processeur Snapdragon 888 apporte pour la première fois la prise en charge de la 5G à la gamme Surface Duo, et constitue une amélioration bienvenue des performances par rapport au Snapdragon 855 utilisé dans la version originale. Cependant, il reste en retrait de deux générations par rapport aux meilleurs smartphones d’aujourd’hui, et ne battra donc pas de records de performances. Il est associé à 8 Go de RAM et à un espace de stockage embarqué de 128, 256 ou 512 Go au choix.

Pour une utilisation quotidienne, vous ne manquerez pas de puissance, avec des applications se chargeant assez rapidement et sans ralentissement notable. Les 8 Go sont à la limite de ce que l’on peut considérer comme « suffisant » pour le nombre de tâches multitâches que vous effectuerez, et les changements rapides entre les paires d’applications pourraient entraîner un chargement plus important que ce à quoi vous vous attendez pour un appareil d’un tel prix.

Il s’agit d’une machine de jeu très performante, les titres compatibles étant fluides grâce au taux de rafraîchissement de 90 Hz. Certains titres savent comment utiliser les deux écrans de manière efficace, mais d’autres se contentent d’utiliser les deux — avec un vide au milieu qui rend certains genres de jeux quasiment impossibles. Vous devrez jouer sur un seul écran pour obtenir les taux d’images les plus élevés, et même dans ce cas, vous devrez peut-être réduire les détails sur les jeux les plus exigeants.

Surface Duo 2 : caméras

La caméra orientée vers l’intérieur du Surface Duo original était conçue pour les appels vidéo, pas pour prendre des photos. Le Surface Duo 2 se rattrape avec un trio de capteurs photo performants : un capteur principal de 12 mégapixels, un zoom de 12 mégapixels (bon pour les photos au téléobjectif 2x) et un ultra large de 16 mégapixels. Ils ne vont pas rivaliser avec le Pixel 7 Pro, le Galaxy S22 Ultra ou l’Apple iPhone 14 Pro pour la polyvalence ou la qualité d’image, mais les trois objectifs peuvent prendre une photo raisonnable, quelles que soient les conditions d’éclairage.

Les couleurs sont variées, donnant parfois la priorité aux teintes réalistes (notamment les rouges et les verts), mais poussant d’autres fois vers des nuances plus vives qui ne sont pas tout à fait aussi fidèles à la réalité. Le HDR réussit à équilibrer les ombres et les lumières, même dans les conditions d’éclairage les plus difficiles, et l’autofocus est d’une rapidité satisfaisante.

Les détails semblent bien préservés en surface, le capteur photo principal étant le meilleur et l’ultra-large étant à la traîne. Si vous zoomez, vous verrez que le traitement de l’image ne fait que donner une illusion de clarté, mais dans l’ensemble, les résultats sont assez agréables.

La prise de vue en basse lumière voit les niveaux de bruit augmenter, mais pas à des niveaux exagérés. Un iPhone ou un Pixel a toujours l’avantage ici, mais il y a une bonne quantité de détails préservés. La stabilisation optique de l’image sur l’objectif principal et le téléobjectif signifie que vous n’avez pas besoin d’une main super stable pour obtenir des clichés utilisables.

J’apprécie la façon dont l’application Appareil photo utilise les deux écrans, en plaçant le viseur à droite et la galerie à gauche pour que vous puissiez prévisualiser vos photos immédiatement.

Surface Duo 2 : autonomie

L’autonomie de la batterie est meilleure que celle du Surface Duo orignal, avec environ 11 heures de lecture vidéo sur un seul écran. C’est assez pour vous permettre de passer une journée de travail moyenne dans le cadre d’une utilisation traditionnelle, qui devrait voir plus d’e-mails et de feuilles de calcul que de vidéos en streaming, mais c’est bien en deçà des smartphones haut de gamme traditionnels — et ne tient pas la route face aux appareils pliables concurrents, non plus.

D’après mon utilisation quotidienne, le Surface Duo 2 ne dure qu’environ 10 à 12 heures avant de s’éteindre. C’est plus qu’une journée de travail normale, mais si vous êtes amenés à sortir, cela peut être insuffisant.

La charge filaire de 18 W est basique, aussi — attendez-vous à près de 3 heures pour une recharge complète.

Surface Duo 2 : verdict

Les mises à jour logicielles ont vraiment transformé le Surface Duo 2. Il était mitigé au lancement, mais il est maintenant beaucoup plus élégant et capable de jongler avec plusieurs applications beaucoup plus facilement. Du point de vue de la productivité, il y a de quoi être satisfait, même s’il n’est pas tout à fait parfait. Il dispose également d’un ensemble de caméras performantes et l’autonomie de la batterie est respectable, étant donné de la fréquence à laquelle vous utiliserez les deux écrans à la fois.

Les performances ne sont pas à la hauteur des meilleurs smartphones phares, et le design a ses limites — ce qui nous fait penser qu’il est préférable de l’utiliser comme un appareil d’accompagnement plutôt que comme un remplacement de votre smartphone. Étant donné son prix, c’est une demande difficile.

Cela dit, le format de poche et l’intégration des services Microsoft pourraient suffire à vous convaincre.