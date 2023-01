La mise à jour de la navigation de Instagram sera lancée en février

Selon l’annonce faite par Adam Mosseri, responsable d’Instagram, Instagram recevra une « mise à jour de navigation » en février, avec quelques changements mineurs dans la mise en page de l’application et l’alignement des boutons de fonction à l’écran.

Il a déclaré que cette mise à jour permettra aux gens de créer plus facilement, de se divertir et de se connecter aux autres à travers les choses qu’ils aiment. Instagram a précédemment publié de nouvelles méthodes pour restaurer les comptes compromis.

📣 Navigation Update 📣

The navigation is changing in February to make it easier for people to create, be entertained and connect with friends over the things they love. https://t.co/9tR4kIH9d0 pic.twitter.com/DwinENhku7

—Adam Mosseri (@mosseri) January 10, 2023