Il est peu probable que iOS 17 apporte de grands changements, Apple se concentrant sur d’autres produits

On pourrait penser qu’une entreprise valant 2 000 milliards de dollars serait capable de travailler sur plusieurs produits majeurs en même temps, mais dans le cas d’Apple, il semble que diriger la plupart des ressources vers un seul produit, soit la manière préférée de faire des affaires.

Par conséquent, 2023 sera l’année des débuts du casque AR/VR d’Apple, et s’il s’agit évidemment d’une étape importante pour l’entreprise et ses clients, cela représente également un changement de stratégie en ce qui concerne le développement d’autres produits.

Les prochaines mises à jour logicielles attendues en 2023 pour l’iPhone, l’iPad et le Mac seront accompagnées de moins de nouvelles fonctionnalités que prévu initialement, à peu près parce qu’Apple ne pense qu’à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle ces jours-ci.

Mark Gurman, de Bloomberg, explique que les versions iOS 17, iPadOS 17 et macOS 14, toutes attendues à l’automne 2023, seront donc moins excitantes, Apple travaillant actuellement jour et nuit à la mise sur le marché de xrOS, le système d’exploitation qui alimentera le prochain casque.

Le lancement du casque devrait également avoir lieu à l’automne de cette année.

Pleinement concentré sur le casque AR/VR

Il s’agit sans aucun doute d’une nouvelle décevante pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad, surtout si l’on considère les améliorations apportées par iOS 16.

Le nouveau système d’exploitation était la plus grande version depuis très longtemps, avec de nouvelles fonctionnalités telles que la prise en charge de l’affichage Always-On Display sur l’iPhone 14 Pro, les widgets de l’écran de verrouillage, les améliorations d’Apple Plans, et ainsi de suite. Il sera certainement intéressant de voir ce qu’iOS 17 apporte de nouveau, mais si le rapport est vrai et qu’Apple ne change pas d’avis du jour au lendemain, l’une des versions les plus attendues de l’année pourrait se transformer en un gros flop pour les utilisateurs.