Les Galaxy S23 Ultra et Plus pourraient dire adieu aux 128 Go de stockage

Samsung devrait annoncer ses smartphones phares en 2023 dans les semaines à venir, et quand elle le fera, elle lancera très probablement ses modèles premium avec une mise à niveau de stockage — mais cela signifie que nous devrions nous attendre à une hausse de prix aussi.

Les modèles de base du Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra de Samsung ont tous 128 Go de stockage. Cependant, de nombreux informateurs ont maintenant annoncé que les modèles Samsung Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra offriront un minimum de 256 Go, l’option de stockage la plus petite étant supprimée.

Ahmed Qwalder, un informateur fiable, a révélé ce changement au début du mois de janvier, et maintenant un autre informateur généralement fiable, SnoopyTech, a déclaré que les modèles Plus et Ultra abandonneront leur version de 128 Go.

S23 Series: DM1/S23 : 8/128, 8/256

DM2/S23 Plus : 8/256, 8/512

DM3/S23 Ultra : 8/256, 12/512 (probably 12/1TB via Samsung-Store) DM = 💎 Colours for all three devices:

Botanic Green

Misty Lilac

Phantom Black

Cotton Flower

Plus précisément, les auteurs de la fuite affirment que nous verrons les options suivantes pour la série Galaxy S23 :

Samsung Galaxy S23

128 Go de stockage/8 Go de RAM

256 Go de stockage/8 Go de RAM

Samsung Galaxy S23+

256 Go de stockage/8 Go de RAM

512 Go de stockage/8 Go de RAM

Samsung Galaxy S23 Ultra

256 Go de stockage/8 Go de RAM

512 Go de stockage/12 Go de RAM

1 To de stockage/12 Go de RAM

Dans le cas de la plus grande variante de stockage 1 To et 12 Go de RAM pour le Galaxy S23 Ultra, SnoopyTech indique qu’elle pourrait être exclusive à la boutique Samsung, mais nous devrons attendre pour voir ce qui est annoncé.

Au-delà des détails de stockage, la même source semble également avoir révélé les options de couleur : Botanic Green, Misty Lilac, Phantom Black, Cotton Flower, et “More only via Samsung-Store”. On ne sait pas quelles autres couleurs Samsung pourrait rendre exclusives à sa boutique, mais nous pourrions voir le retour de teintes comme le Rose Pink et le Phantom Red, qui étaient disponibles pour les smartphones Galaxy S22 et Galaxy S21.

La question des prix ?

Il n’y a pas encore de détails sur les prix — les signes indiquent actuellement un lancement le 1er février pour les smartphones, de sorte qu’il ne sera probablement pas trop long avant que nous en sachions plus sur ses derniers smartphones — mais on peut penser que les nouveaux modèles de base 265 Go du S23+ et Ultra ne correspondront pas à la version de base de 128 Go des anciennes générations en termes de coût.

Au lieu de cela, nous verrons probablement le S23+ et le S23 Ultra les moins chers obtenir un prix premium qui s’aligne sur le coût des modèles de 256 Go qui ont précédé ; ce qui signifie que l’expérience du smartphone amélioré de Samsung pourrait devenir moins abordable. Cela dit, il y a une chance que Samsung nous prouve le contraire.