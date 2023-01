Waze pourrait se vanter de nouvelles fonctionnalités !

Google a annoncé l’année dernière qu’il avait commencé à fusionner les équipes de Google Maps et de Waze, même si deux applications distinctes resteront en place. Maps et Waze ont tous deux pour mission de conduire les utilisateurs d’un point « A » à un point « B » en utilisant les itinéraires les plus rapides et les plus sûrs. Mais là où Google Maps est plus qu’une simple application de navigation qui vous indique également les endroits à voir, à manger et à séjourner lorsque vous arrivez au point « B », Waze est surtout une application conçue pour la navigation.

Waze a été développé en 2006 par le développeur israélien Ehud Shabtai. Elle a été rachetée par Google pour 1,3 milliard de dollars en 2013, après que des rumeurs aient fait état de l’intérêt de Google et de Facebook pour l’acquisition de l’application de navigation basée sur le crowdsourcing. Apple et Yahoo ont également été liés à Waze par les rumeurs.

Google s’appuie sur des données pour vous permettre de vous déplacer sur les routes et Waze utilise des informations provenant de la communauté Waze pour trouver des problèmes sur votre trajet (accidents, actions de la police, etc.) qui pourraient justifier l’utilisation d’un itinéraire alternatif. Que vous utilisiez Google Maps, Waze ou les deux, chacun possède des fonctionnalités qui lui sont propres et qui rendent la navigation plus facile et plus amusante.

Selon autoevolution, de nouvelles fonctionnalités sont attendues sur Waze cette année.

Il y a environ une semaine, nous vous avons eu une information selon laquelle Waze testait une fonctionnalité qui affichera l’historique des accidents sur les routes qui pourraient être considérées comme plus dangereuses que la moyenne. Les routes avec ces avertissements sont marquées en rouge, de la même manière que les routes à fort trafic.

Les utilisateurs de Google Maps savent qu’à la fin d’un trajet, ils peuvent taper sur l’écran et voir certaines statistiques telles que leur vitesse moyenne sur le trajet, la distance et le temps parcourus. Waze n’affiche pas ces données, du moins pas encore. Mais début octobre, sur le site Web de la boîte à suggestions de Waze, un membre de l’équipe de Waze a répondu à une question sur les données personnelles en écrivant : « Nous prévoyons de travailler sur la possibilité d’avoir des statistiques personnelles sur les trajets empruntés dans un proche avenir. En attendant, assurez-vous d’avoir la dernière version de Waze pour bénéficier de toutes les dernières fonctionnalités ».

Différents profils

Waze veut fournir aux utilisateurs davantage de données, notamment le temps passé à conduire chaque jour, et la précision des dates d’arrivée fournies par l’application. Et Waze travaille également sur une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de décider d’utiliser ou non les routes à péage avant de tracer l’itinéraire vers leurs destinations. Cette fonctionnalité est déjà disponible sur Google Maps.

Une autre nouvelle fonctionnalité à venir sur Waze permettra aux utilisateurs de créer différents profils pour les différentes voitures qu’ils conduisent. Par exemple, si vous conduisez une voiture de société, vous pouvez créer un profil pour cette voiture et un autre pour votre voiture personnelle.