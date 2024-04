Waze renforce la sécurité de ses utilisateurs avec de nouvelles alertes routières

Une bataille se déroule en interne chez Google. Cette bataille oppose les applications de cartographie et de navigation Google Maps et Waze, toutes deux détenues par Google. Google Maps offre un service complet : il vous permet de vous rendre rapidement et en toute sécurité d’un point A à un point B, et vous recommande des endroits où manger, dormir et vous divertir. Waze se concentre davantage sur le trajet lui-même, en proposant des informations sur le trafic, la météo, l’état des routes, les activités de la police, les fermetures de routes et bien plus encore.

Waze propose également un grand nombre de fonctionnalités intéressantes. Par exemple, vous pouvez vous faire indiquer votre itinéraire par une célébrité, ou même le faire prononcer par votre propre voix ! De nombreuses fonctionnalités de Google Maps sont d’abord disponibles sur Waze afin d’être testées avant d’être transférées sur Google Maps. C’est dans cette optique que Waze a annoncé l’arrivée de nouvelles fonctionnalités dans l’application.

Comme l’indique Waze sur son site Web : « Au cours des prochaines semaines, Waze ajoutera de nouvelles fonctionnalités qui amélioreront votre expérience de conduite et vous fourniront davantage d’informations sur la route. Préparez-vous à des trajets plus sûrs et plus fluides ! ».

Waze va fournir davantage d’informations sur les routes à prendre

Comme prévu en mars derniers, Waze propose les nouvelles fonctionnalités suivantes :

Attention aux virages, aux dos-d’âne et aux péages ! Adieu les surprises ! Waze vous avertit désormais des virages serrés, des ralentisseurs, des péages, etc. Faites le plein d’informations et profitez d’un trajet plus fluide.

! Adieu les surprises ! Waze vous avertit désormais des virages serrés, des ralentisseurs, des péages, etc. Faites le plein d’informations et profitez d’un trajet plus fluide. Véhicule de secours un peu plus loin : Recevez une alerte en cas de véhicule de secours arrêté sur la route, pour avoir le temps de ralentir et ainsi protéger les secours. Disponible dès maintenant pour les conducteurs aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en France, et bientôt dans d’autres pays.

: Recevez une alerte en cas de véhicule de secours arrêté sur la route, pour avoir le temps de ralentir et ainsi protéger les secours. Disponible dès maintenant pour les conducteurs aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en France, et bientôt dans d’autres pays. Fini les freinages brusques : Recevez des alertes concernant les réductions de la vitesse à venir, pour vous aider à ajuster votre vitesse en toute sécurité et ainsi éviter les accidents, les embouteillages et même les amendes.

: Recevez des alertes concernant les réductions de la vitesse à venir, pour vous aider à ajuster votre vitesse en toute sécurité et ainsi éviter les accidents, les embouteillages et même les amendes. Votre itinéraire habituel en mieux : Waze met en évidence vos itinéraires préférés pour un accès facile et vous propose des alternatives plus rapides en cas d’embouteillages.

: Waze met en évidence vos itinéraires préférés pour un accès facile et vous propose des alternatives plus rapides en cas d’embouteillages. Plus besoin de tourner littéralement en rond : Repérez-vous dans les ronds-points délicats grâce à des instructions claires qui vous indiquent la meilleure voie et la sortie à prendre.

Pour ajouter l’application Waze à votre iPhone, cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à l’App Store. Les utilisateurs d’Android peuvent installer Waze sur leur téléphone en cliquant sur ce lien, qui les conduira à la page d’inscription de Waze dans le Play Store.