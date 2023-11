La dernière expérience de conduite de Waze est axée sur les ondes positives

L’expérience de conduite de Jennifer Hudson est disponible dans le monde entier à partir d’aujourd’hui avec la navigation vocale en anglais, mais seulement pour une durée limitée, alors assurez-vous de la télécharger et de l’activer dès que possible si vous avez besoin d’un peu d’énergie positive.

La chanteuse, actrice et animatrice du « Jennifer Hudson Show », lauréate d’un EVOT, guidera les conducteurs à l’aide de messages amusants destinés à encourager la confiance et la grâce afin de réduire le stress pendant les trajets domicile-travail .

La nouvelle mise à jour de Waze pour ce mois-ci est axée sur les ondes positives , ce qui la rend encore plus importante pour les conducteurs. Si vous êtes un utilisateur de Waze, vous êtes probablement habitué aux mises à jour mensuelles régulières de l’entreprise qui introduisent de nouveaux thèmes, la plupart du temps conçus autour de la gaieté et des vibrations spirituelles.