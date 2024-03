Waze révolutionne la navigation avec des alertes innovantes pour premiers secours et plus

Waze révolutionne la navigation avec des alertes innovantes pour premiers secours et plus

Waze a annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont une alerte pour les premiers secours arrêtés, pour sa carte d’itinéraires déjà bien remplie. Cette fonctionnalité est disponible dès à présent, mais d’autres, comme les nouvelles alertes de danger routier et les informations d’itinéraire mises à jour, seront disponibles sur les téléphones iOS et Android ce mois-ci, et d’autres encore sont prévues pour la fin de l’année.

La fonction d’alerte des premiers secours affiche sur la carte une icône clignotante représentant un véhicule d’urgence et vous indique à quelle distance il se trouve. Comme si les lumières clignotantes devant vous n’étaient pas un indicateur suffisant ou que vous ne regardiez pas du tout la route. Cette fonctionnalité est disponible dès maintenant pour les utilisateurs des États-Unis, du Canada, du Mexique et de la France, et d’autres pays suivront.

Dans le courant du mois, l’application sera dotée de nouvelles icônes signalant les ralentisseurs, les virages serrés et les péages, ainsi que d’une alerte indiquant que la limite de vitesse est sur le point d’être abaissée. En effet, les utilisateurs recevront des notifications préventives quand une modification de la limitation de vitesse approche sur leur itinéraire, leur donnant ainsi la possibilité de s’adapter en temps réel.

Ce mois-ci également, l’application modifie la façon dont elle affiche en direct les informations sur le trafic et les retards lorsque vous empruntez l’un de vos itinéraires habituels.

Une aide très utile

Pour terminer le mois pour les utilisateurs d’Android (et d’iOS plus tard dans l’année), une nouvelle fonction d’aide pour les ronds-points vous indiquera la voie à emprunter pour atteindre la partie du rond-point par laquelle vous souhaitez sortir. En effet, grâce aux contributions des membres de la communauté Waze, l’application offrira désormais un guide clair sur le moment d’entrer dans un rond-point, le choix de la voie et le point de sortie, ce qui est particulièrement utile dans les endroits inconnus.

Dans quelques semaines, Waze vous donnera également des informations sur les parkings. En collaboration avec Flash, Waze intégrera des informations sur les parkings, y compris la disponibilité de places couvertes, l’accessibilité aux fauteuils roulants et la présence de bornes de recharge pour véhicules électriques, avec la possibilité de réserver directement via l’application.