Microsoft travaille sur la seconde génération des Surface Earbuds, la sortie est incertaine

Microsoft a lancé les Surface Earbuds en grande pompe il y a plus de deux ans, et inutile de dire que, dans un marché où de tels dispositifs gagnent en traction, le nouveau produit avait beaucoup de sens.

Surtout si l’on considère les efforts de Microsoft pour développer la marque Surface, qui comprend désormais non seulement le pionnier Surface Pro, mais aussi un ordinateur portable, un tout-en-un, des écouteurs, etc. Mais en regardant les Surface Earbuds, il semble qu’ils étaient morts à l’arrivée.

Microsoft n’a publié que deux mises à jour de firmware depuis leur lancement, et le dernier pack d’améliorations a été mis en ligne en septembre 2020. Aucune mise à jour du micrologiciel n’a été mise en ligne depuis lors, même s’il y a beaucoup de choses qui doivent être corrigées sur les Surface Earbuds.

Microsoft elle-même n’a rien dit au sujet des écouteurs, mais selon un rapport de WindowsCentral, Microsoft travaillait en fait sur un modèle de seconde génération des Surface Earbuds.

Elle devait les lancer fin 2022, mais évidemment, cela ne s’est pas produit, et les raisons pour lesquelles la date cible a été manquée ne sont pas connues à ce stade. Nous ne devrions pas être trop surpris si Microsoft les annule complètement, surtout parce que la concurrence de ce côté du marché devient de plus en plus féroce, et très probablement, les écouteurs ne sont pas nécessairement le genre de produit qui ramène beaucoup pour une entreprise comme Microsoft.

En 2020, lorsqu’elle a annoncé les Surface Earbuds, Microsoft s’est vantée de choses comme le confort du port des écouteurs, même si l’expérience réelle n’avait rien à voir avec cela.

À ce stade, il n’est toujours pas clair si les Surface Earbuds 2 sont toujours prévus, mais nous devrions en apprendre davantage sur le produit à l’approche du printemps, lorsque les nouveaux appareils Surface devraient être lancés.