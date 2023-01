Samsung n’est plus le principal fournisseur d’écrans pour l’iPhone 15

Travailler avec plus de fournisseurs devrait théoriquement aider Apple à prévenir les problèmes d’approvisionnement et de production, et à première vue, l’entreprise le sait très bien.

C’est la raison pour laquelle les prochains iPhone 15 et iPhone 15 Plus utiliseront davantage d’écrans provenant de BOE, car Samsung a apparemment perdu la bataille pour obtenir le plus grand nombre de commandes.

En fait, l’analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, affirme que BOE devrait faire d’énormes progrès sur ce front, de sorte qu’en 2024, il pourrait devenir le fournisseur numéro un de l’iPhone.

Il faut toutefois savoir que BOE ne fournira actuellement des écrans que pour les modèles standard et Plus, tandis que Samsung restera l’option numéro un d’Apple pour les versions Pro et Pro Max de l’iPhone.

« BOE a battu Samsung et obtenu la plupart des commandes d’écrans pour les nouveaux iPhone 15 et 15 Plus pour le deuxième semestre 23. Si le développement et la production se déroulent sans problème au cours des prochains mois, BOE deviendra le plus grand fournisseur d’écrans pour l’iPhone 15 et 15 Plus, avec une part de marché d’environ 70 % (contre 30 % pour Samsung). 2. Pour la série d’iPhone 14 de 2H22, BOE n’a obtenu des commandes que pour l’écran 6,1 » de l’iPhone 14 et a eu la plus faible part de marché. Par conséquent, les expéditions d’écrans iPhone de BOE pour le deuxième semestre 23 vont augmenter de manière significative en glissement annuel », explique l’analyste.

BOE investit agressivement sur plusieurs fronts, et à court terme, elle veut construire non seulement des écrans OLED et mini-LED pour Apple, mais aussi des écrans pliables abordables pour les appareils Android.

« BOE devrait commencer à expédier en masse des écrans LTPO pour les iPhone haut de gamme en 2024, Samsung et LG Display étant également des fournisseurs. Si BOE peut obtenir des commandes pour 20 à 30 % des écrans LTPO haut de gamme pour iPhone au deuxième semestre 2024 et maintenir une part de marché d’environ 70 % pour les écrans bas de gamme pour iPhone au deuxième semestre 2024, alors BOE deviendra probablement le plus grand fournisseur d’écrans pour le nouvel iPhone au deuxième semestre 2024 », note Kuo.