Waze pourrait vous avertir des routes dangereuses à l’avenir

Waze est l’une des applications de navigation les plus populaires, préférée par beaucoup à Google et Apple Plans, et pour cause. Waze possède plusieurs excellentes fonctionnalités, et la société teste actuellement un moyen d’avertir les conducteurs des routes dangereuses ayant un « historique d’accidents ».

Google, propriétaire de Waze, a récemment annoncé qu’elle allait regrouper les équipes travaillant sur Google Maps et Waze, mais a promis que nous continuerions à recevoir de nouvelles fonctionnalités. Et si la dernière version bêta est disponible pour tous, Waze bénéficiera d’une mise à niveau importante qui pourrait potentiellement contribuer à sauver des vies.

Au lieu de se contenter de donner aux utilisateurs des indications routières et de les avertir du trafic, des policiers et des accidents sur la route, que se passerait-il si Waze pouvait vous dire si la route sur laquelle vous vous trouvez est dangereuse ?

Repéré par GeekTime, Waze teste actuellement une nouvelle fonctionnalité dans le canal bêta qui alerte les conducteurs sur des routes spécifiques qui ont un historique d’accidents. Si vous vous trouvez sur une route typiquement dangereuse, c’est une information importante, et Waze la partagera avec les utilisateurs.

Les routes considérées comme à haut risque sont colorées en rouge sur la carte, mais dans une nuance différente de celle que vous voyez lorsqu’il y a un embouteillage devant vous. De cette façon, les conducteurs peuvent rapidement jeter un coup d’œil à l’application et savoir s’ils se trouvent sur une route dangereuse et, le cas échéant, faire preuve d’un peu plus de prudence.

Une fonctionnalité très utile !

Il convient de mentionner que cette fonction n’est disponible que pour les bêta-testeurs dans certaines régions, mais une fonction aussi utile finira probablement par arriver partout. Cela dit, nous pourrions voir de légers changements dans l’interface, ou les rues rouges, car la société essaie de donner autant d’informations que possible sans encombrer l’écran.

Étant donné la quantité d’informations que Waze affiche déjà sur la carte et l’itinéraire de navigation, il ne sera pas facile d’ajouter un moyen propre d’avertir les conducteurs des routes dangereuses. Mais si vous êtes en train de conduire et que la route devient soudainement rouge, cela semble être un bon moyen d’ajouter un peu de prudence à un itinéraire.

J’espère que cette fonctionnalité arrivera bientôt pour tout le monde.