CES 2023 : le Roborock S8 Pro Ultra reprend l’une des meilleures caractéristiques des Roomba

Roborock renforce sa position avec l’introduction d’une nouvelle gamme d’aspirateurs robots au CES 2023 de Las Vegas. En effet, Roborock, sans doute le plus grand concurrent de Roomba dans le monde des aspirateurs robots, a lancé une nouvelle gamme d’aspirateurs robots phares au CES cette semaine.

La nouvelle série Roborock S8 de la société comprend trois modèles : le Roborock S8 Pro Ultra, le Roborock S8+ et le Roborock S8. La série est proposée à partir de 699 euros, et sa principale nouveauté est tout droit sortie de son grand concurrent Roomba : des brosses à double rouleau.

Si les brosses ne semblent pas aussi impressionnantes que la cartographie LiDAR, l’évitement des obstacles par l’IA ou les docks à vidange automatique, le gros problème de la plupart des aspirateurs robots est qu’une seule petite brosse essaie de ramasser toute la saleté. Souvent, il s’agit d’une brosse en poils qui s’emmêle rapidement avec les cheveux.

D’après mon expérience des aspirateurs robots, le pouvoir nettoyant supérieur du Roomba est en grande partie dû à son système de brosse à double rouleau en caoutchouc qui tourne dans des directions opposées pour ramasser plus de saleté et qui a moins tendance à s’emmêler. Les brosses sont également beaucoup plus grandes que celles de la plupart des concurrents. Les nouveaux aspirateurs Roborock S8 sont passés d’une brosse à rouleaux en caoutchouc à deux.

La conception est différente de celle du Roomba, avec des palettes plutôt que des picots en plastique, et les brosses ne semblent pas être aussi longues. Il faudra attendre de les voir en vrai pour juger de leur similitude et de leur efficacité. Les nouveaux aspirateurs Roborock sont également dotés d’une impressionnante puissance d’aspiration de 6 000 Pa. Le fabricant des Roomba, iRobot, ne publie pas les niveaux de Pa de ses aspirateurs.

Une excellente conception de la station d’accueil

Les deux nouveaux robots S8 disposent d’un système d’évitement des obstacles assisté par l’IA et d’une serpillière intégrée qui se lève automatiquement de quelques millimètres lorsqu’elle détecte une moquette afin de ne pas traîner un chiffon humide dessus. La série S8 devrait sortir en mars prochain.

En haut de la gamme, le S8 Pro Ultra est doté du nouveau système RockDock Ultra pour le lavage automatique des serpillières, le vidage de la poussière, le remplissage et l’autonettoyage. La principale nouveauté de la station d’accueil est le séchage à l’air chaud, qui empêche la formation de moisissures sur le tampon de balayage, et une nouvelle conception qui rend la station d’accueil légèrement moins imposante.

Le système de balayage VibraRise 2.0 de la S8 Pro Ultra et de la S8+ vibre 3 000 fois par minute pour aider à éliminer les taches sur les sols. La S8 Pro Ultra proposera également deux modèles de vibration pour un nettoyage optimal.

DyadPower, le modèle manuel

Roborock complète également sa gamme d’aspirateurs manuels avec le Dyad Pro (449 euros), un aspirateur eau et poussière capable d’aspirer les liquides renversés ainsi que les moquettes et les sols. Avec une puissance d’aspiration de 17 000 Pa, Roborock affirme que le Dyad Pro peut ramasser les dégâts jusqu’à 1 mm du mur, et il ajuste automatiquement la puissance de nettoyage et le débit d’eau et distribue des solutions de nettoyage en fonction des différents scénarios de sol, selon la société. Bien qu’il faille le pousser, le travail n’est pas entièrement manuel. Après chaque nettoyage, le Dyad Pro se nettoie automatiquement et s’auto-sèche. Il sera disponible en janvier.