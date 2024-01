CES 2024 : Roborock annonce le S8 MaxV Ultra et d’autres nouveaux aspirateurs robots

C’est le CES 2024 et cela signifie qu’il est temps pour les entreprises de présenter leurs dernières innovations technologiques. Le fabricant d’aspirateurs robots Roborock, en particulier, annonce plusieurs nouveaux produits de nettoyage pour la maison connectée qui seront prochainement lancés.

Roborock a annoncé de nouveaux ajouts à la série Q Revo, à la série S8 Max et à la série Flexi. Chaque gamme reçoit deux nouveaux produits, à savoir le S8 MaxV Ultra, le S8 Max Ultra, le Q Revo MaxV, le Q Revo Pro, le Flexi Pro et le Flexi Lite.

Série S8 Max

Roborock affirme que les S8 Max Ultra et S8 MaxV Ultra sont les robots aspirateurs et serpillières les plus avancés qu’il ait jamais créés. Ces robots nettoyeurs sont équipés d’un bras robotique et d’un « Extra Edge Spinning Mop System » qui permet à l’appareil d’atteindre des zones que les autres aspirateurs robots ont du mal à atteindre. Les deux modèles sont compatibles avec le RockDock Ultra, qui assure automatiquement l’entretien de l’appareil (vidange, remplissage et distribution de détergent pour nettoyer la serpillière).

En termes d’aspiration, le S8 MaxV Ultra offre une puissance de 10 000 Pa, tandis que le S8 Max Ultra est capable de 8 000 Pa. Pour la vadrouille, les deux modèles utilisent un nouveau système de vadrouille appelé VibraRise 3.0. Selon Roborock, chaque modèle dispose de deux modules de vibration, d’un module de levage de 20 mm et d’une vitesse de balayage de 4 000 fois par minute.

En exclusivité sur le S8 MaxV Ultra, un assistant vocal « Hello Rocky » est intégré à l’appareil, ainsi que des appels vidéo et la prise en charge du protocole Matter. En outre, il est doté d’un système de détection des obstacles et est capable d’identifier les différents types de salissures, ce qui lui permet de passer automatiquement au réglage adéquat.

Série Q Revo

L’autre série d’aspirateurs robots lancée par Roborock est constituée des Q Revo MaxV et Q Revo Pro. Comme la série S8 Max, ces nouveaux venus dans la gamme sont équipés d’un bras robotisé pour nettoyer les espaces difficiles d’accès. Les deux modèles fonctionnent également avec la station d’accueil multifonctionnelle 2.0 à des fins d’auto-entretien.

Toutefois, la puissance d’aspiration de la série Q Revo est légèrement inférieure à celle de la série S8 Max, qui est de 7 000 Pa. Ce qui distingue le Q Revo MaxV des autres modèles, c’est l’assistant vocal intégré, ainsi que la reconnaissance d’obstacles, les appels vidéo et le relevage automatique des brosses.

Série Flexi

Contrairement aux quatre derniers produits mentionnés, les Flexi Pro et Flexi Lite ne sont pas des aspirateurs robots. Il s’agit plutôt d’appareils combinés aspirateur/serpillière pour le nettoyage manuel. Ces modèles offrent une puissance d’aspiration impressionnante de 17 000 Pa et sont capables de se mettre complètement à plat pour atteindre les dessous de table, les tiroirs et d’autres endroits difficiles à nettoyer.

Grâce à leurs capteurs, ils peuvent ajuster la puissance de nettoyage pendant le nettoyage et l’auto-nettoyage en fonction du niveau de saleté détecté. Vous pouvez également utiliser la technologie d’auto-séchage et de nettoyage pour sécher la zone que vous venez de nettoyer.

Si vous souhaitez un modèle doté de roues adaptatives automatisées pour faciliter la poussée et la traction, vous devez vous procurer le Flexi Pro. Ce modèle offre également un nettoyage à double bord, des alertes vocales et bien plus encore.

Disponibilité

En avril, les nouvelles séries S8 Max et Q Revo seront disponibles sur Amazon et sur le site Web de Roborock. Voici un aperçu des prix :

S8 Max Ultra : 1 599,99 dollars

S8 MaxV Ultra : 1 799,99 dollars

Q Revo Pro : 999,99 dollars

Q Revo MaxV : 1 199,99 dollars

À l’heure où j’écris ces lignes, il n’y a pas de fenêtre de lancement ni de prix pour la série Flexi.