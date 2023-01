CES 2023 : le Stealth Studio de MSI s’attaque au ROG Zephyrus G14

MSI a ajouté un certain nombre d’autres produits Stealth à sa gamme, notamment un nouveau Stealth 16 Studio doté d’un système sonore à six haut-parleurs. Un nouveau Stealth 15 apportera également un écran OLED 240 Hz avec un temps de réponse inférieur à 0,2 ms. La sortie de tous ces produits est actuellement prévue pour la fin février.

Et puis il y a la comparaison des prix. Il semble que le Stealth 14 Studio coûtera 1 599 dollars pour un Core i7 et un RTX 4060.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’autres avantages potentiels que cet appareil pourrait avoir par rapport au G14. Tout d’abord, il dispose d’un clavier RVB qui a l’air très joli sur les photos . Le châssis est assez discret et pourrait être plus attrayant pour les utilisateurs à la recherche d’un ordinateur portable de jeu qui peut également être utilisé au travail ou à l’école.

Malheureusement, le Stealth 14 Studio semble plafonner à une RTX 4070, alors que le Zephyrus G14 va jusqu’à la RTX 4090. Son processeur est le Core i7-13700H d’Intel, qui est assez puissant, mais on ne peut pas encore dire avec certitude s’il battra le Ryzen 9 d’AMD (qui équipe le G14). Reste à savoir qui affichera les meilleures fréquences d’images ou sera un meilleur achat entre le Stealth 14 Studio et le Zephyrus G14.

Il existe un certain nombre d’ordinateurs portables de jeu de 14 pouces, mais le plus remarquable est de loin le ROG Zephyrus G14 de ASUS. Il s’agit d’une puissante machine que l’on peut facilement recommander à tous ceux qui recherchent un appareil portable capable de jouer.