CES 2023 : voici la ROG Raikiri Pro avec un écran intégré à la manette

Le Raikiri Pro dispose d’une connectivité « tri-mode », lui permettant de se connecter en Bluetooth, RF 2,4 GHz, ou USB C. Sur le plan audio, il dispose d’un DAC ESS intégré. Tout cela devrait en faire une manette tierce riche en fonctionnalités, conçue pour les PC et les Xbox.

C’est à l’arrière de la manette que l’on entre dans le domaine des pros, avec quatre boutons arrière programmables et des verrous de gâchette . Les commandes des boutons arrière peuvent être personnalisées par le logiciel Armoury Crate de ROG, qui peut également être utilisé pour définir les niveaux de vibration, la zone morte du joystick, et plus encore.

En apparence, il s’agit d’une manette Xbox relativement standard avec des boutons ABXY colorés, deux sticks et un bouton d’accueil X standard. Sa plus grande différence de disposition se présente sous la forme d’un D-pad circulaire, mais elle ressemble autrement à une manette de jeu standard au premier coup d’œil, bien qu’elle ait une conception esthétique unique complétée par quelques logos ROG sur le devant.

La marque Republic of Gamers (ROG) de ASUS a dévoilé au CES 2023 un nouveau contrôleur pour PC, baptisé Raikiri Pro . Ce gamepad « tri-mode » est doté d’un potentiel de personnalisation et de fonctionnalités, notamment un écran OLED intégré.