CES 2023 : Samsung dévoile les téléviseurs de 2023 et met à niveau le projecteur Freestyle

Alors que le CES 2023 a son lot de nouveaux lancements et de révélations, Samsung n’est pas en reste. Le géant sud-coréen a lancé une nouvelle gamme de téléviseurs Neo QLED, MICRO LED et Samsung OLED. En outre, le mini-projecteur Freestyle reçoit également quelques mises à niveau qui incluent une très intéressante.

La dernière gamme Neo QLED de Samsung propose des écrans 8K et 4K de toutes tailles et offre des performances améliorées. La meilleure qualité d’image est alimentée par le processeur Neural Quantum avancé de Samsung qui apporte des fonctionnalités comme Real Depth Enhancer Pro et Shapes Adaptive Light Control pour une immersion plus vraie que nature.

Les téléviseurs Neo QLED sont équipés d’une dalle haute résolution et d’un nouvel algorithme qui permet ce que la société appelle la remastérisation HDR automatique. L’Auto HDR utilise l’AI Deep Learning et transforme efficacement le contenu SDR en HDR, le rendant plus lumineux et plus immersif.

Samsung a également élargi sa gamme de téléviseurs Micro LED et OLED, les deux modèles étant désormais disponibles en différentes tailles pour répondre aux besoins des utilisateurs. Les téléviseurs Samsung Micro LED sont désormais disponibles dans de nouvelles tailles allant de 50, 63, 78 et 89 pouces à 140 pouces, ce qui en fait une collection très polyvalente. Cela inclut le nouveau Samsung Micro LED CX, qui, selon la société, sera le plus petit et le plus abordable des téléviseurs Micro LED à ce jour. L’entreprise explique que cela est dû au fait que les téléviseurs Micro LED sont modulaires par nature et peuvent donc être personnalisés en fonction de l’utilisateur.

La gamme OLED reçoit également le même traitement, puisque les téléviseurs OLED de Samsung sont désormais disponibles en 55, 65 et un énorme modèle de 77 pouces. Les téléviseurs OLED sont dotés de la technologie Quantum Dot de Samsung et de processeurs Neural Quantum qui améliorent la représentation des couleurs et de la luminosité.

Cependant, le point fort de cette nouvelle gamme de téléviseurs OLED est qu’elle offre désormais un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz ainsi que le FreeSync Premium Pro d’AMD, ce qui en fait la première gamme de téléviseurs OLED à avoir cette certification. Les gens peuvent maintenant tout aussi facilement brancher leurs PC et consoles haut de gamme pour des jeux de qualité.

Projecteur Samsung Freestyle

Le projecteur Samsung Freestyle a reçu quelques mises à jour. Cependant, l’une des plus importantes mises à jour du projecteur Samsung Freestyle concerne ses capacités de multi-projection. Le mini-projecteur 2023 sera désormais doté d’une fonction qui lui permettra de se coupler avec un autre appareil Freestyle.

Les deux appareils pourront ainsi projeter ensemble une image massive pour une projection beaucoup plus importante. Cet écran de projection ultra-large aura un ratio 21:9. L’image de sortie sera automatiquement ajustée pour une expérience immersive et sans décalage.

Cela signifie que les utilisateurs de Freestyle (2023) peuvent désormais combiner efficacement deux unités ensemble et enfin utiliser un grand mur libre pour les utiliser. Il ne fait aucun doute que l’utilisation de deux projecteurs Samsung Freestyle améliorera l’expérience, que vous regardiez des films ou que vous jouiez. En parlant de ces derniers, il y a une autre mise à jour rapide pour le Freestyle.

Samsung a finalement apporté le Samsung Gaming Hub au projecteur Freestyle, permettant ainsi de jouer sur celui-ci. Le Gaming Hub permet aux utilisateurs d’accéder à des services de jeu tels que Xbox Cloud Gaming, Amazon Luna, NVIDIA GeForce, Amazon Luna, et plus encore au fur et à mesure que des applications sont ajoutées.

Les utilisateurs de Xbox Cloud Gaming sont encore mieux lotis s’ils font partie de Game Pass Ultimate. Ces utilisateurs pourront diffuser des jeux en continu directement sur le Samsung Freestyle et jouer. Si vous voulez jouer en mode natif, vous pouvez toujours brancher votre console au projecteur, à condition de disposer d’un dongle Mini-HDMI.

Prix et disponibilité

Jusqu’à présent, Samsung n’a pas révélé les prix de la gamme de téléviseurs 2023 et du projecteur Freestyle. Cependant, au fur et à mesure des lancements, davantage de détails sur les produits seront dévoilés, y compris le prix final et la disponibilité dans les pays.