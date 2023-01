CES 2023 : le ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip est conçu pour le cloud gaming

Asus a toujours été l’un des plus grands fabricants de Chromebook. Au cours du CES 2023, la société a révélé un tout nouveau produit. La première vague de Chromebooks « gaming » est arrivée l’année dernière, sous la forme d’ordinateurs portables conçus pour le cloud gaming et fonctionnant sous Chrome OS de Google. ASUS en vendait déjà un, mais un nouveau Chromebooks « gaming » est maintenant en route : le Chromebook Vibe CX34 Flip.

Le Chromebook Vibe CX34 Flip sera disponible dans plusieurs configurations matérielles différentes, mais certaines options pourraient ne pas être disponibles dans toutes les régions. Il peut être équipé d’un processeur Intel Core i7-1255U, Core i5-1235U ou Core i3-1215U, et de 8 ou 16 Go de RAM. Le cloud gaming n’a pas besoin d’un processeur surpuissant — c’est un peu le but — mais les processeurs plus rapides seront utiles pour jongler entre les onglets Chrome et les applications du Play Store.

Quelle que soit la configuration matérielle choisie, le Chromebook Vibe CX34 Flip dispose d’un écran tactile 16:10 de 14 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. C’est un peu plus petit en taille que le Chromebook Vibe CX55 Flip qui a été révélé en octobre, qui a un écran de 15,6 pouces. Il y a une charnière à 360 degrés, de sorte qu’il peut fonctionner en mode « tente » sur une surface plane pour faciliter le streaming multimédia, ou vous pouvez le pousser complètement en arrière pour utiliser le CX34 comme une tablette géante. ASUS a également inclus un support pour stylet sur l’écran, mais il n’y aura pas de stylet dans la boîte avec tous les modèles.

Le CX34 Flip dispose également d’un grand nombre d’options de connectivité, notamment deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-C, un connecteur USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1, une prise audio combo de 3,5 mm, un emplacement pour verrou Kensington et un lecteur de carte microSD. Vous disposez également du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2.

Outre l’écran 144 Hz, qui peut être utilisé pour les services de streaming prenant en charge des taux de trame supérieurs à 60 fps, la principale caractéristique liée au jeu est l’éclairage RVB à 4 zones sur le clavier. ASUS propose également des abonnements de trois mois à NVIDIA GeForce Now et Amazon Luna+, ainsi qu’une souris de jeu SteelSeries Rival 3.

ASUS n’a pas confirmé le prix final ou la disponibilité du Vibe CX34 Flip, mais il reste à voir si les Chromebooks de jeu seront populaires à long terme. Tant que le Chromebook Vibe CX34 Flip n’est pas entièrement commercialisé, personne ne peut dire avec certitude si oui ou non ce Chromebook de jeu a le potentiel d’être l’un des meilleurs. Sur le papier, il donne certainement de l’espoir.