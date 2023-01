La Google Nest Mini peut être utilisée par un hacker pour écouter vos conversations privées

Les informations nécessaires pour pirater une Nest Mini comprendraient le nom de l’appareil, le certificat et l’ID du cloud. Avec ces informations, le pirate peut envoyer une requête au serveur de Google pour demander un lien vers l’enceinte connectée, ce qui permet d’utiliser l’appareil pour effectuer des transactions en ligne, contrôler des appareils connectés, déverrouiller la porte d’entrée, etc. Le pirate peut également demander à l’enceinte d’appeler son smartphone et d’écouter une conversation qui se déroule dans la maison grâce au microphone de l’enceinte.

Kunze a reçu 107 500 dollars de Google pour avoir découvert cette vulnérabilité qui a transformé le Nest Mini de Google d’une enceinte connectée en un appareil capable d’espionner les conversations de l’utilisateur et plus encore. Le compte pirate peut être utilisé pour contrôler l’enceinte intelligente en lui envoyant des commandes à distance depuis l’API du cloud. L’API permet à deux ou plusieurs programmes informatiques de communiquer.

Selon BleepingComputer et relayé par AndroidCentral , Kunze s’amusait avec un Nest Mini lorsqu’il a découvert qu’ un compte pirate ou « backdoor » pouvait être créé à l’aide de l’application Google Home . Ce compte pouvait ensuite être utilisé pour contrôler l’enceinte connectée, ce qui permettait à un mauvais acteur d’accéder à distance au micro et à d’autres fonctions de l’appareil.