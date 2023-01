Apple condamné à une amende de 8 millions d’euros en France pour une collecté de données illégale

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a infligé à Apple une amende de 8 millions d’euros pour avoir prétendument collecté des données d’identification de visiteurs de l’App Store utilisant iOS 14.6 sans leur permission, afin de cibler des publicités.

La société est accusée d’avoir violé les lois sur la protection des données et d’avoir tiré profit de cette pratique. La CNIL a déclaré que bien que les utilisateurs puissent désactiver le ciblage publicitaire, celui-ci était activé par défaut et nécessitait plusieurs niveaux de menu pour le désactiver, ce qui rendait impossible le consentement approprié des utilisateurs.

Apple a depuis changé ses pratiques et a été contrôlé par la CNIL entre 2021 et 2022 pour s’assurer du respect des règles en matière de données. La société prévoit de faire appel de la décision et a déclaré que son système d’annonces de recherche donne aux utilisateurs plus d’options pour les annonces ciblées que tout autre système et ne suit pas les utilisateurs à travers des applications ou des sites Web tiers.

Voici une partie de la déclaration officielle qu’Apple a donnée au Financial Times :

Nous sommes déçus de cette décision étant donné que la CNIL a précédemment reconnu que la façon dont nous diffusons les annonces de recherche dans l’App Store donne la priorité à la vie privée des utilisateurs, et nous ferons appel. Apple Search Ads va plus loin que toute autre plateforme de publicité numérique que nous connaissons en offrant aux utilisateurs un choix clair quant à savoir s’ils souhaitent ou non des publicités personnalisées…

Ce n’est pas la première fois qu’Apple met en colère les régulateurs français. L’autorité française de la concurrence a infligé à la société une amende de 371,6 millions d’euros (1,1 milliard d’euros à l’origine) en 2020 pour des violations antitrust présumées dans sa chaîne de distribution. La même année, la société a également été frappée d’une amende de 25 millions d’euros après avoir été accusée de ralentir intentionnellement les iPhone.