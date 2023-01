CES 2023 : Nanoleaf dévoile ses produits d’éclairage connecté compatible Matter les plus ambitieux

Il semble que 2023 sera une grande année pour Nanoleaf. Lors du CES 2023, l’entreprise d’éclairage connecté vient de lancer des produits incroyablement cool (et compatibles avec Matter), notamment un interrupteur « d’apprentissage » et un bandeau d’éclairage pour téléviseur qui peut se synchroniser avec d’autres produits Nanoleaf.

Le produit phare est Nanoleaf Sense+, un interrupteur qui apprend vos préférences pour automatiser les tâches courantes. Si vous changez régulièrement la couleur ou la luminosité de votre éclairage au cours de la journée, Sense+ finira par apprendre à effectuer ces tâches pour vous. Le Sense+ contient également des capteurs de mouvement et d’éclairage ambiant intégrés, de sorte qu’il peut allumer vos lumières lorsque vous entrez dans une pièce.

Nanoleaf Sense+ est techniquement un trio de produits — un interrupteur d’éclairage connecté filaire, une télécommande d’interrupteur d’éclairage connecté sans fil et un pont d’apprentissage Nala (qui se branche sur une prise). Le Nala Learning Bridge, qui se branche sur une prise de courant, fait office de Thread Border Router et de veilleuse. Sense+ Controls a remporté le prix de l’innovation du CES, alors gardez un œil sur lui lorsqu’il sera lancé au troisième trimestre 2023.

Quant à la Nanoleaf 4D, c’est un bandeau d’éclairage assez intéressant. Comme la Govee Immersion, la Nanoleaf 4D utilise une petite caméra pour suivre les couleurs de l’écran de votre téléviseur. Ces couleurs sont reproduites par une bande lumineuse, qui adhère à l’arrière de votre téléviseur. (La bande lumineuse possède 50 zones d’éclairage distinctes, elle devrait donc être assez détaillée lors de la reproduction des couleurs à l’écran ou de l’affichage de votre scène préférée).

Et voici le clou du spectacle : le Nanoleaf 4D prend en charge Sync+. Cela signifie que vous pouvez synchroniser d’autres produits Nanoleaf avec le bandeau d’éclairage de votre téléviseur, transformant ainsi votre pièce entière en une expérience d’éclairage immersive.

Un luminaire connecté modulaire

Et puis il y a le Nanoleaf Skylight. À première vue, c’est juste un luminaire connecté pour votre plafond. Mais, ce truc est modulaire. Il s’agit d’un ensemble de panneaux d’éclairage carrés que vous pouvez disposer selon des tas de formes bizarres et farfelues, et il s’intègre parfaitement au plafond.

Le Skylight se connecte à votre écosystème connecté par Wi-Fi et fonctionne avec Matter, ce qui signifie que vous ne devriez pas rencontrer de problèmes de compatibilité avec votre installation actuelle. Le plafonnier modulaire peut produire plus de 16 millions de couleurs, sa luminosité peut être ajustée depuis l’application mobile qui l’accompagne, et vous pouvez même définir des horaires pour ajuster automatiquement ses paramètres tout au long de la journée.

Le Nanoleaf 4D TV Kit est lancé au deuxième trimestre avec deux options de longueur (55-65 pouces et 70-80 pouces). Le Sense+ et le Skylight arrivent au troisième trimestre. Le prix de ces produits est inconnu, bien qu’ils prennent tous en charge Matter. En outre, Nanoleaf indique que les produits Shapes, Elements, Canvas et Lines recevront une mise à niveau Matter plus tard dans l’année.