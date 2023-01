Apple développe un casque de réalité mixte doté de fonctionnalités avancées, et cela semble fascinant

Le prochain casque de réalité mixte d’Apple est un élément essentiel des rumeurs depuis un certain temps déjà, de nombreux analystes affirmant qu’il aura le même impact sur l’industrie technologique grand public que l’iPhone original. Apple serait en train de développer un casque de réalité mixte qui pourrait révolutionner la façon dont nous interagissons avec le monde virtuel. Selon un rapport de The Information, le casque sera doté d’une série de technologies avancées conçues pour améliorer l’expérience de l’utilisateur.

Comme le rapporte MacRumors, l’une des caractéristiques les plus remarquables du casque est un cadran physique sur son côté droit, qui permet aux utilisateurs de passer rapidement d’une vue virtuelle à une vue réelle. Il s’agit d’une fonction utile pour ceux qui doivent être conscients de leur environnement lorsqu’ils utilisent le casque, et elle permet également de revenir facilement au monde réel si nécessaire.

Outre le cadran, le casque sera également équipé de petits moteurs qui ajustent automatiquement ses lentilles internes en fonction de la distance interpupillaire du porteur. Cela permet d’offrir le plus grand champ de vision possible à chaque utilisateur, améliorant ainsi l’immersion globale de l’expérience virtuelle.

Un autre aspect clé du casque est son design. Selon le rapport payant de The Information, Apple a utilisé une combinaison d’aluminium, de verre et de fibre de carbone pour créer un casque léger et compact. Les caméras sont largement dissimulées pour des raisons esthétiques, et le casque serait disponible avec une gamme de bandeaux, dont un destiné aux consommateurs fait d’un matériau analogue aux bracelets sportifs de l’Apple Watch et un autre destiné aux développeurs.

Un couplage parfait avec les AirPods

Pour alimenter le casque, Apple aurait mis au point un bloc-batterie monté sur le côté et relié au bandeau par un câble d’alimentation magnétique de type MagSafe. La batterie n’est pas particulièrement durable, une charge ne durant pas plus de 2 heures. Toutefois, les utilisateurs pourront remplacer la batterie par une nouvelle afin de prolonger leur session.

Apple aurait mis l’accent sur le fait que le casque doit fonctionner de manière transparente avec ses écouteurs sans fil AirPods. Le casque sera équipé de la puce H2, conçue pour offrir une latence ultra-faible lorsqu’elle est associée aux AirPods Pro de seconde génération ou aux futurs modèles. Apple a même envisagé de rendre les AirPods obligatoires pour les activités de communication sur le casque, afin de protéger la vie privée.

En ce qui concerne son champ de vision, le casque offrirait une vue de 120 degrés, analogue à celle du Valve Index. Ce champ de vision est plus large que celui de 106 degrés du Meta Quest Pro et devrait contribuer à créer une expérience plus immersive pour les utilisateurs.

Un regard plus attentif

Malgré les rumeurs selon lesquelles un contrôleur de jeu dédié accompagnerait le casque, il semble qu’Apple se concentre davantage sur les applications de vidéoconférence et de productivité pour l’appareil. La société travaillerait sur des avatars numériques capables d’imiter avec précision les expressions faciales d’un utilisateur, et elle a également envisagé d’utiliser le suivi de la main et la reconnaissance vocale comme méthodes de saisie des commandes.

Dans l’ensemble, il semble qu’Apple travaille sur un casque de réalité mixte réellement innovant qui pourrait changer la façon dont nous interagissons avec le monde virtuel. Bien que nous ne sachions pas encore quand le casque sera commercialisé, il s’agit certainement d’un projet à suivre de près.

Apple aurait travaillé sur son propre système d’exploitation AR/VR appelé realityOS, qui était apparemment en cours de développement sous le nom de code « XR OS ». Nous avons également entendu des spéculations selon lesquelles le casque lui-même pourrait être commercialisé sous le nom de Reality One.