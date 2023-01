Une vidéo de prise en main du Pixel 7a confirme un écran à 90 Hz et un design familier

Le Google Pixel 6a a été annoncé en mai 2022, et le Pixel 7a, la prochaine itération, devrait être commercialisé plus tard cette année. Une vidéo révélant l’ensemble du design du smartphone a fuité en ligne avant le lancement. Grâce à un groupe Facebook vietnamien où quelqu’un a présenté le Pixel 7a et son interface logicielle en vietnamien.

Selon la vidéo qui a fuité, la conception du Pixel 7a sera analogue à celle de son prédécesseur, ce qui coïncide avec les rendus. Le module de caméra semble être le même que le Pixel 6a, et nous pouvons anticiper un dos composite thermoformé 3D.

Les smartphones de milieu de gamme de Google sont des versions dépouillées de leurs homologues phares, il n’est donc pas surprenant que le modèle Pixel 7a DVT ressemble au Pixel 7. Ainsi, même s’il a le même aspect général que le Pixel 6a, certains changements ont été apportés, comme une barre de caméra qui met plus en évidence les capteurs.

En parlant de cela, le smartphone dispose toujours d’une configuration à double caméra et non d’une matrice à triple caméra avec un téléobjectif comme certains rapports l’avaient indiqué. Les images sont également conformes aux rendus précédemment divulgués, donc à ce stade, il ne semble pas probable que le Pixel 7a ait un téléobjectif. Des rumeurs antérieures avaient également indiqué que le Pixel 7a aurait un châssis en céramique, mais cela ne semble pas être le cas.

La source confirme également que le Pixel 7a prendra en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le Pixel 6a, quant à lui, n’avait qu’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. L’écran est entouré de bordures symétriques et épaisses, ainsi que d’un poinçon au centre pour la caméra frontale.

Pixel 7a hands on by a Vietnamese person on Facebook, can confirm 90Hz is therehttps://t.co/YhuCl7kfpe pic.twitter.com/qViNpbWS1E — No name (@chunvn8888) January 3, 2023

Un smartphone très attendu

En dehors de cela, les autres spécifications techniques du Pixel 7a semblent être un mystère. Nous pouvons nous attendre à ce qu’il ait un chipset Tensor G2, un écran OLED, une double caméra arrière avec un capteur principal et un capteur ultra-large. Il devrait avoir un capteur principal de 64 mégapixels et une caméra ultra-large de 13 mégapixels, un pas en avant non seulement par rapport au Pixel 6a qui est livré avec une caméra principale de 12,2 mégapixels et un capteur ultra-large de 12 mégapixels, mais aussi par rapport au Pixel 7 qui est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un capteur ultra-large de 12 mégapixels.

Le code source a déjà révélé la puce combo Qualcomm WCN6740 Wi-Fi 6E + BT pour le smartphone, par rapport à la puce Broadcom BCM4389 dans les séries Pixel 6 et Pixel 7. Des rumeurs antérieures font état d’une prise en charge de la recharge sans fil.

Plus d’informations sur le prochain smartphone Pixel 7a devraient être disponibles dans les mois à venir. La gamme Pixel de Google, bien qu’elle ne soit pas encore tout à fait compétitive par rapport à l’iPhone ou au Galaxy de Samsung, continue de recevoir des critiques élogieuses et des recommandations de smartphone de l’année.