CES 2023 : LG affirme que son téléviseur OLED evo G3 sera 70 % plus lumineux, sans écart mural visible

Avant sa présentation officielle au CES 2023, LG nous a donné un avant-goût de sa technologie TV pour l’année à venir, en particulier en ce qui concerne la gamme de téléviseurs OLED de la société. Une fois encore, la série G occupe le devant de la scène, avec le G3 OLED evo 4 K. LG affirme que grâce à sa technologie Brightness Booster Max, les modèles G3 de 55, 65 et 75 pouces verront leur luminosité augmenter jusqu’à 70 %.

Le G3 OLED evo sera également beaucoup plus esthétique lorsqu’il sera fixé au mur. LG qualifie sa nouvelle approche One Wall Design « d’ultra-sans couture » et affirme qu’elle ne laissera aucun espace visible entre le mur et le G3. Ce n’est pas peu dire si l’on considère que le G2 OLED evo était déjà très proche du mur lorsqu’il était fixé.

Le G3 n’est pas le seul LG OLED à recevoir de l’amour en 2023. La société présente son téléviseur C3 OLED evo 4K, ainsi que le téléviseur Z3 OLED evo 8K, marquant la première fois que le téléviseur OLED compatible 8K de LG sera équipé de son panneau OLED evo.

Ces modèles ne bénéficient pas de la technologie Brightness Booster Max du G3, mais ils partagent l’une des autres améliorations du G3, le processeur a9 AI de 6e génération. Le dernier processeur de la série Alpha de LG utilise l’apprentissage profond assisté par l’IA pour améliorer la qualité de l’image et du son. L’upscaling accru et la cartographie dynamique des tons d’AI Picture Pro révèlent la profondeur et les détails de chaque image. De plus, l’AI Picture Pro reconnaît et affine les objets essentiels, tels que les visages des personnes, pour améliorer la qualité HDR.

Il permet également d’utiliser AI Sound Pro, qui peut désormais offrir un son surround 9.1.2 virtualisé à partir des haut-parleurs intégrés du téléviseur.

En parlant de haut-parleurs, les téléviseurs LG OLED 2023 sont conçus pour fonctionner avec les barres de son 2023 récemment annoncées par la société, les SC9 et SE6. Les deux modèles permettront d’utiliser la nouvelle fonction Wow Orchestra de LG, qui permet au téléviseur d’envoyer le son par ses propres haut-parleurs ainsi que par la barre de son pour une performance beaucoup plus réaliste. Les nouvelles barres de son peuvent également être reliées sans fil aux téléviseurs 2023, ce qui vous offre une option sans câble si vous n’avez pas besoin d’envoyer un signal vidéo de la barre de son au téléviseur.

Sur une note technique un peu plus approfondie, les téléviseurs OLED 2023 de LG prendront également en charge la norme HDMI 2.1a. Il s’agit de la toute dernière spécification HDMI, qui permet une nouvelle fonction appelée Quick Media Switching (QMS), parfois appelée QMS-VRR. Quel que soit le nom que vous lui donnez, ses avantages seront appréciés par tous ceux qui passent d’un type de média à un autre avec des fréquences d’images différentes.

Une nouvelle version de webOS

Vous ne le savez peut-être même pas, mais si vous avez déjà été confronté à une ou deux secondes d’écran noir après avoir appuyé sur le bouton de lecture d’une vidéo YouTube, vous avez été victime de l’incapacité de votre téléviseur à basculer rapidement et de manière invisible entre deux fréquences d’images différentes. QMS-VRR résout ce problème en tirant parti de la fréquence de rafraîchissement variable d’un téléviseur (le « VRR » dans QMS-VRR) — une fonction normalement utilisée uniquement pour les jeux — pour passer rapidement d’une fréquence d’images à une autre, ce qui permet théoriquement de résoudre le problème de l’écran noir. QMS-VRR fonctionnera lors de l’utilisation d’un appareil externe (comme une Apple TV 4K) qui est également équipé de QMS-VRR.

Enfin, LG donnera à son logiciel de télévision connectée webOS une autre mise à jour en 2023. Une nouvelle disposition de l’écran d’accueil utilise des « Quick Cards », de petits panneaux qui regroupent le contenu et les services par catégories logiques comme Home Office, Gaming, Music et Sports. L’interface est également dotée de fonctions de personnalisation plus avancées alimentées par AI Concierge : chaque membre de la famille obtient son propre profil et des listes de choix de contenu et de recommandations basées sur l’historique de visionnage, les requêtes de recherche et les habitudes de visionnage.

De la production à l’élimination, les téléviseurs OLED 2023 de LG se veulent respectueux de l’environnement. Les téléviseurs LG OLED n’ont pas d’unité de rétroéclairage, ce qui nécessite moins de matériaux que les téléviseurs LED. Ils utilisent des plastiques recyclés et sont livrés dans des éco-emballages fabriqués à partir de matériaux recyclables avec une impression monochrome. Selon le TÜV Rheinland, tous les téléviseurs LG 2023 OLED ne scintillent pas et émettent peu de lumière bleue.

Pour l’instant, LG n’a pas confirmé les prix, la disponibilité et même les tailles d’écran de sa gamme de téléviseurs OLED 2023.