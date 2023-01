CES 2023 : Samsung Display dévoile l’écran Flex Hybrid, les innovations QD-OLED et plus encore

Samsung Display a dévoilé aujourd’hui des produits innovants qui laissent entrevoir l’avenir de la technologie OLED avant de les présenter au CES 2023 de cette année. Samsung a également dévoilé le Odyssey Neo G9, le premier moniteur de jeu double 4K au monde, le ViewFinity S9, et d’autres produits qui seront lancés lors de l’événement.

La firme présentera une exposition sur invitation au CES 2023 sous le thème « Disruptive Tech Journey Unlocks Sustainable Futures », la première exposition entièrement en personne depuis 2020. Samsung Display présente des produits OLED de petite, moyenne et grande taille pour montrer l’avenir des écrans.

Les produits innovants comprennent le « Flex Hybrid », qui mélange les caractéristiques pliables et coulissantes en un seul écran, et le grand écran coulissant sera les futurs prototypes d’ordinateurs portables. Le QD-OLED 2023 offrira une qualité d’image plus lumineuse et plus réaliste grâce à une nouvelle méthode d’optimisation, IntelliSense AI, et au matériau OLED HyperEfficient EL.

Samsung Display a introduit des produits pliables et coulissants au fil des ans. Au CES 2023, l’entreprise prévoit de présenter donc lancer le Flex Hybrid qui est doté de la technologie pliable sur la gauche et de la technologie coulissante sur la droite. Sur l’écran 4:3 de 10,5 pouces ou l’écran 16:10 de 12,4 pouces, les utilisateurs pourraient regarder des films et des vidéos.

Le PDG de Samsung Display, JS Choi, a présenté l’écran coulissant de 17 pouces au salon Intel Innovation 2022 en septembre. Il fera ses débuts pour la première fois au CES de cette année.

L’écran coulissant se décline en deux concepts : Flex Slidable Solo, qui étire l’écran dans une seule direction, et Flex Slidable Duet, qui étend l’écran dans les deux directions. L’écran mesure 13-14 pouces, ce qui est assez petit pour être transporté, mais il peut être étiré jusqu’à 17,3 pouces pour que vous puissiez faire plusieurs choses à la fois, jouer ou regarder des films.

QD-OLED 2023 » avec algorithme AI avancé et matériau EL hyper-efficace

La technologie d’affichage QD-OLED, lancée initialement au CES 2022 pour étonner les consommateurs avec ses couleurs exceptionnelles et sa qualité d’image optimale sans distorsion quel que soit l’angle de vision, reviendra sous le nom de « QD-OLED 2023 ». Samsung Display a ajouté des panneaux QD-OLED à son téléviseur de 77 pouces, le plus grand de sa famille d’écrans de 55, 65, 34 et 49 pouces.

La luminosité des couleurs sera améliorée grâce à IntelliSense AI et à un nouveau matériau OLED HyperEfficient EL dans la gamme 2023. De plus, la luminosité combinée des couleurs RVB est désormais supérieure à 2 000 nits, ce qui permet d’obtenir une qualité d’image étonnante.

Selon Samsung Display, la technologie AI basée sur le big data collecte des informations sur chaque pixel en temps réel et les utilise pour gérer précisément la lumière. La qualité de l’image et l’efficacité du panneau s’en trouvent améliorées.

Un nouveau matériau OLED HyperEfficient EL ajouté à la couche émettrice de l’OLED QD-blue augmente l’efficacité de la source lumineuse. La couche de conversion des couleurs QD rend la lumière RVB plus brillante et plus claire.

Grâce à l’utilisation de matériaux organiques à haut rendement et de technologies d’intelligence artificielle supérieures, le QD-OLED 2023 réduit de 25 % la consommation d’énergie du modèle 2022. Tout en minimisant la consommation d’énergie, les consommateurs bénéficieront de couleurs précises et d’une meilleure qualité d’image sur les écrans lumineux et sombres.

Nouveau cockpit numérique

Le New Digital Cockpit de Samsung Display cible le marché des véhicules à conduite autonome, dont la croissance devrait être rapide. Cet écran combine un écran de 34 pouces et un écran de 15,6 pouces pour les cockpits numériques des véhicules. En mode autonome, l’immense écran peut afficher des divertissements. La courbure 700R de l’écran du cockpit aide le conducteur à se concentrer sur la route.

En outre, l’espace d’exposition de Samsung Display présente des technologies durables. OLED Grows Green présente des technologies écologiques et à faible consommation d’énergie qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre et explique le processus de recyclage du verre, une ressource précieuse dans la fabrication des OLED.