CES 2023 : Samsung veut vous faire streamer l’intérieur de votre four sur les réseaux sociaux

Annoncé au CES 2023, le four Bespoke AI Oven de Samsung a un tour dans son sac, comme son nom l’indique : la société affirme que vous pouvez y mettre des aliments et qu’il reconnaîtra automatiquement ce que vous lui demandez de cuire et vous recommandera la température, la durée et le mode appropriés. Selon le communiqué de presse, une partie de ses fonctions intelligentes comprend même la « détection des brûlures », les modèles européens étant capables de vous avertir que vos aliments sont trop cuits.

Le four encastrable peut reconnaître « 80 plats et ingrédients différents » grâce à une caméra interne, mais vous pouvez également utiliser un écran tactile de 7 pouces pour régler manuellement les paramètres et vérifier l’état de votre cuisson. La société indique que le modèle européen est capable de reconnaître 106 plats.

Cette caméra interne n’est pas seulement destinée à l’IA. Samsung indique que vous pouvez même diffuser en direct la vue de l’intérieur de votre four sur les réseaux sociaux (la fiche d’information de la société indique que c’est « idéal pour les créateurs de contenu et les chefs passionnés qui veulent partager leurs plats »), prendre des photos de vos aliments pendant qu’ils cuisent, ou simplement l’utiliser pour vérifier votre cuisson sans avoir à ouvrir la porte du four.

D’ailleurs, si vous êtes comme moi et que vous vous demandez comment vous pourriez même faire cela étant donné l’absence de poignée sur la porte, la réponse est qu’il faut pousser pour l’ouvrir.

Le four Bespoke AI Oven dispose de plusieurs modes, selon Samsung, dont la friture, la cuisson à la vapeur, les zones à double température, et même quelque chose appelé « air sous vide ».

Bien que ce ne soit pas le premier four qui promet de reconnaître et de cuire vos aliments, Samsung a la puissance d’un écosystème et une marque que les consommateurs reconnaissent. La société indique que vous pouvez le connecter au Wi-Fi et utiliser sa plateforme SmartThings Cooking pour régler les minuteries, préchauffer le four et visualiser le flux de la caméra depuis votre téléphone. Il s’intègre également à Samsung Health pour « analyser les statistiques d’entraînement et les objectifs de régime des utilisateurs afin de recommander des options de repas ».

La société indique que le four sera lancé dans l’UE au troisième trimestre 2023, mais rien n’a encore été dit sur les prix.