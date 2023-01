by

Nous avons maintenant encore plus de détails sur les spécifications et le design du OnePlus 11

Nous savons que le OnePlus 11 sera dévoilé en Chine le 4 janvier et que le lancement mondial aura lieu le 7 février. En attendant, nous avons entendu presque tout ce qui concerne le smartphone de sources officielles et non officielles.

En commençant par les nouvelles officielles, le fil OnePlus Weibo continue de fournir des informations : il évoque un système de « moteur bionic » pour une haptique avancée, et un « moteur de qualité d’image » pour augmenter la fréquence des images sur l’écran du téléphone.

OnePlus a également confirmé la charge ultra-rapide de 100 W et a mentionné une batterie de 5 000 mAh. OnePlus a également montré un chargeur à double port avec des ports USB TypeA et Type-C — indiquant peut-être qu’il n’y aura pas de chargeur dans la boîte.

Quant aux rumeurs et fuites non officielles, il est difficile de tout suivre à ce stade. Un dépôt réglementaire en Chine a listé le smartphone comme ayant un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution de 3 126 x 1 440 pixels, et un processeur Snapdragon 8 Gen 2 pour faire tourner le tout.

Il y aura 12 ou 16 Go de RAM, et 256 ou 512 Go de stockage interne. En ce qui concerne la caméra arrière, nous nous attendons à une configuration à triple lentille 50 mégapixels +48 mégapixels +32 mégapixels avec un zoom optique 2x. La caméra frontale est listée comme un module à lentille unique de 16 mégapixels.

Pendant ce temps, 91mobiles a publié quelques photos réelles du OnePlus 11 dans la main, tandis que l’informateur Abhishek Yadav a également partagé plusieurs rendus du smartphone sur Twitter — ceux-ci vont de pair avec les images promotionnelles réelles que OnePlus lui-même a publiées.

Le OnePlus 11 va être le premier téléphone phare à être dévoilé cette année, et les signes sont prometteurs : il est livré avec à peu près tout ce que vous voudriez dans un combiné haut de gamme pour 2023, des caméras au processeur interne. Bien sûr, nous ne pouvons pas vraiment juger un smartphone avant de l’avoir réellement testé, mais d’après ce que nous savons jusqu’à présent, il semble que le OnePlus 11 va combiner tous les bons ingrédients. Il a de fortes chances d’être l’un des meilleurs smartphones que nous verrons en 2023.