Samsung pourrait doubler la capacité de stockage de base de la série Galaxy S23

Les rumeurs concernant la série Galaxy S23 de Samsung deviennent de plus en plus excitantes. Pas plus tard que ce matin, il a été rapporté que le modèle phare, le Galaxy S23 Ultra, pourrait avoir un écran moins incurvé que le S22 Ultra pour répondre aux plaintes concernant les problèmes d’utilisation et de durabilité du S Pen, et maintenant la même source est de retour avec une autre rumeur : la série Galaxy S23 aura plus de stockage de base que la gamme actuelle.

Tous les modèles de la série Galaxy S22, y compris le S22 Ultra axé sur la productivité, commencent avec 128 Go de stockage, et ils ne disposent pas non plus d’un emplacement pour carte permettant d’étendre le stockage. L’auteur de la fuite, Ahmed Qwaider, qui est surtout connu pour ses vidéos de smartphones non commercialisés, affirme que le stockage interne commencera à 256 Go pour tous les modèles Galaxy S23.

Samsung aurait donc écouté ses fans et apporté une mise à jour importante.

⭕️Exclusively & officially🤩

Good news for Samsung fans

It’s amazing to be Galaxy S23 8Ram + 256 G🔥

Galaxy S23+ 8Ram +256G🔥

Galaxy S23 Ultra 12R+256G+512G+1T Goodbye 128G

I’ve been waiting for this move for a long time

A very good move from Samsung thanks @technizoconcept pic.twitter.com/7EZbA6tyjK —Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) January 1, 2023

Il ajoute également que le Galaxy S23 Ultra aura une RAM de base de 12 Go. À titre de référence, le Galaxy S22 Ultra d’entrée de gamme dispose de 8 Go de RAM. Les utilisateurs intensifs, qui constituent le principal marché cible des modèles Ultra, apprécieront sûrement d’avoir davantage de RAM et de stockage.

Après tout, il est fort probable que le Galaxy S23 Ultra soit équipé d’un capteur de caméra principale de 200 mégapixels et que tous les modèles soient dotés d’une nouvelle caméra frontale, de sorte que 128 Go ne suffiront pas pour les personnes qui prennent beaucoup de photos, à moins que vous ne soyez d’accord pour dépendre du stockage sur le cloud.

La gamme Galaxy S23 est également censée être équipée de la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm et d’un nouveau système de refroidissement, il serait donc agréable d’avoir plus d’espace pour télécharger des jeux.

Une hausse des prix ?

On ne sait pas si cela entraînera une augmentation du prix. Des rumeurs circulent déjà selon lesquelles Samsung envisagerait d’augmenter le prix des téléphones Galaxy S23 pour compenser la hausse du coût des composants, mais craint que cette mesure n’ait un impact sur la demande.

Le célèbre Roland Quandt a démenti cette rumeur et affirme que l’option 128 Go est toujours disponible. Samsung devrait annoncer la série Galaxy S23 le 1er février, nous devrons donc attendre jusque-là pour savoir quelle fuite est exacte.