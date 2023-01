Des rendus récents du Galaxy S23 Ultra montrent un écran plat

Le Galaxy S22 Ultra est un étonnant smartphone avec un écran magnifiquement incurvé qui a l’air génial, mais tout le monde n’en est pas fan. Pour répondre à cette plainte, Samsung pourrait équiper le Galaxy S23 Ultra d’un écran plat, selon une nouvelle série de rendus.

Le S22 Ultra est incurvé sur les bords, ce qui donne l’impression de côtés sans bords. L’écran incurvé permet également une prise en main plus confortable.

Maintenant, le S22 Ultra prend en charge le stylet S Pen, et certains utilisateurs se plaignent qu’il est vraiment difficile d’utiliser le stylet sur les bords en raison de la façon dont il se courbe. Ils affirment qu’il serait plus pratique d’utiliser le S Pen sur un écran plat, car cela l’empêcherait de sortir des bords. Les problèmes ne s’arrêtent pas là puisque certains propriétaires de S22 Ultra estiment que le design incurvé déforme la lumière autour de l’écran et entraîne un problème d’éblouissement. Enfin, les panneaux incurvés se cassent plus facilement que les écrans plats.

Pour résoudre ces problèmes, Samsung pourrait adopter une esthétique plus plate pour le S23 Ultra. Le S22 Ultra a déjà un design carré et son successeur aura un look encore plus carré.

Les précédentes rumeurs et rendus avaient suggéré que le smartphone aurait des côtés plus plats et l’informateur Ahmed Qwaider, qui est connu pour ses fuites de vidéos de produits, affirme que le smartphone aura également un écran plat et a posté les rendus pour nous donner un aperçu du nouveau design.

⭕️Exclusively🔥

Good news for Samsung fans

The screen will be flat😲

This is Samsung response to most user requests😉

This is to make it easier to write on S Pen

I did not want to disclose this information

I wanted it to be a surprise

this is my gift to you for Christmas🎄 pic.twitter.com/npLlq6UpSJ

— Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) December 31, 2022