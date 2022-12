Les appareils évolutifs LG ThinQ UP seront lancés dans le monde entier en 2023

LG Electronics a annoncé la disponibilité mondiale de ses appareils ménagers évolutifs LG ThinQ UP, qui comprennent des réfrigérateurs, des lave-linge, des sèche-linge, des cuisinières et des lave-vaisselle. Les appareils électroménagers évolutifs LG ThinQ UP ont été présentés pour la première fois en Corée du Sud plus tôt cette année.

Les appareils LG peuvent évoluer pour répondre aux besoins de chaque client et à l’évolution de leur mode de vie. Cela signifie que les utilisateurs peuvent essayer de nouvelles caractéristiques et fonctions sans avoir à dépenser plus d’argent. Récemment, LG a déployé les premiers moniteurs de jeu OLED de 27 et 45 pouces à 240 Hz au monde.

Selon l’entreprise, les appareils LG ThinQ UP peuvent intégrer de nouvelles fonctionnalités au cours de leur durée de vie, donnant ainsi une plus grande valeur aux clients au fil du temps, et sont construits autour de la philosophie centrée sur le client qui consiste à « évoluer avec vous ».

LG produira régulièrement des mises à jour logicielles et des ajouts matériels faciles à installer, offrant des options personnalisées et des commodités supplémentaires basées sur les habitudes d’utilisation et les suggestions des clients des appareils ThinQ UP.

L’une des fonctionnalités uniques qui pourront être téléchargées en 2023 est le mode Laundry Saver, qui peut être utilisé avec les sèche-linge dotés de ThinQ UP

Laundry Saver maintient le tambour en rotation après la fin du cycle (et jusqu’à l’ouverture de la porte du sèche-linge) pour aider à prévenir les plis et les odeurs

L’amélioration du contrôle de la luminosité nocturne pour les réfrigérateurs dotés de ThinQ UP est une autre fonctionnalité disponible qui adoucit l’éclairage intérieur des réfrigérateurs la nuit pour éviter « d’aveugler » les consommateurs lorsqu’ils ouvrent la porte

Toutes les nouvelles fonctionnalités logicielles sont optionnelles et peuvent être obtenues depuis l’application LG ThinQ

Disponibilité

LG ThinQ UP commencera à être déployé à l’échelle internationale à partir de mars 2023 aux États-Unis, et la disponibilité dans d’autres marchés ou régions clés suivra l’année prochaine.

À l’occasion de cette annonce, Lyu Jae-cheol, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company, a déclaré :