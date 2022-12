La France inflige une amende de 60 millions d’euros à Microsoft au sujet des cookies Bing

En effet, le régulateur français qui a infligé la sanction à Microsoft a fait valoir que les enquêtes ont permis d’apporter la preuve que « lors de la visite de ce site par les utilisateurs, des cookies ont été déposés sur leur terminal sans leur consentement, alors que ces cookies ont été utilisés, entre autres, à des fins publicitaires ». Les cookies sont installés sur les ordinateurs lorsque les utilisateurs visitent les sites Web. Ils permettent aux navigateurs Web d’enregistrer des informations sur leur session et peuvent également être supprimés ultérieurement. C’est une source principale de revenus pour de nombreuses sociétés, dont Google, et Facebook.

