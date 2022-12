Fitbit se prépare à la migration complète vers les comptes Google

by

Fitbit va bientôt passer entièrement aux comptes Google pour les nouveaux appareils et les nouvelles fonctionnalités, et dans le cadre de cette transition, la société apporte également quelques changements à la façon dont les utilisateurs peuvent se connecter sur Fitbit.com.

En d’autres termes, si vous utilisiez auparavant la méthode de connexion Google sur le site officiel de Fitbit, cette méthode est maintenant supprimée, car la société mère travaille à la mise en œuvre d’un support complet des comptes Google.

Bien qu’aucune date ne soit proposée, un avertissement sur Fitbit.com révèle que la société travaille sur une expérience améliorée, qui devrait bientôt arriver pour les utilisateurs.

« Nous supprimons l’option qui permet de se connecter à votre compte sur fitbit.com avec vos identifiants Google afin de miser sur une expérience améliorée, prochainement disponible. Afin d’anticiper cette suppression, veillez à connaître l’adresse e-mail et le mot de passe que vous utilisez pour Fitbit. Si vous ne connaissez pas votre mot de passe, cliquez sur Mot de passe oublié. Pour plus d’informations sur votre compte Fitbit, notamment sur la manière de trouver et de modifier votre adresse e-mail, consultez notre article d’aide », indique la notification.

Bien que Fitbit passe aux comptes Google, la société continuera à fonctionner de manière indépendante, ce que le géant de la recherche a promis depuis le début.

Un fonctionnement indépendant

Google a conclu l’acquisition de Fitbit au début de 2021, et le géant de la recherche a promis qu’il n’utiliserait pas les données des utilisateurs pour les publicités.

« Cette opération a toujours porté sur les appareils, pas sur les données, et nous avons été clairs depuis le début sur le fait que nous protégerons la vie privée des utilisateurs de Fitbit. Nous avons travaillé avec les régulateurs mondiaux sur une approche qui protège les attentes des consommateurs en matière de confidentialité, y compris une série d’engagements contraignants qui confirment que les données sur la santé et le bien-être des utilisateurs de Fitbit ne seront pas utilisées pour les annonces Google et que ces données seront séparées des autres données des annonces Google », a déclaré Google à ce moment-là.