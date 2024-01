CES 2024 : LG captive les visiteurs avec une zone d’expérience webOS immersive

LG Electronics a offert à ses visiteurs du CES 2024 de nombreuses expériences divertissantes et éblouissantes à travers la zone webOS. La société Home Entertainment de LG, connue pour ses écrans OLED auto-éclairés, vise à se redéfinir en tant que puissance des médias et du divertissement, en s’alignant sur sa transformation visionnaire.

« En s’appuyant sur son héritage d’installations spectaculaires sur des écrans OLED auto-éclairés, LG’s Home Entertainment Company continue de se redéfinir en tant qu’acteur majeur des médias et du divertissement. La plateforme webOS smart TV donne vie à des visuels immersifs et à des récits inspirants, s’alignant sur la transformation visionnaire de l’entreprise », a déclaré LG dans un communiqué de presse.

La zone webOS de LG

La zone webOS, qui regroupe plusieurs écrans OLED, présente une variété d’options de divertissement. Les moments sont influencés par la qualité de l’image et les facteurs de forme uniques de LG OLED, soulignant l’engagement de LG à faire progresser la technologie et à fournir une expérience de divertissement.

Les visiteurs sont encouragés à explorer une vaste collection de clips vidéo de différents genres, élaborés par des partenaires de contenu. Un premier aperçu de « Masters of the Air », une série Apple TV+ pleine d’action produite par Steven Spielberg, Tom Hanks et Gary Goetzman, offre des images et une ambiance sonore.

La série débute le 26 janvier et est accessible depuis l’application Apple TV sur les Smart TV de LG. L’expérience se poursuit avec une version en prise de vue réelle de « La petite sirène » sur Disney+, réalisée par Rob Marshall.

LG affirme que les écrans OLED présentent une excellente cinématographie, immergeant les spectateurs dans l’ambiance du bord de mer avec le doux bruit des vagues.

Les participants peuvent visionner des extraits de la série Netflix « Rebel Moon » et un aperçu de « Star Trek : Discovery » sur Paramount+, offrant un aperçu des planètes inexplorées et des paysages cosmiques avec des batailles spatiales complexes.

Pour les amateurs d’aventure, des scènes du « Seigneur des anneaux » de Prime Video : Les anneaux du pouvoir » de Prime Video invitent les spectateurs à se plonger dans le paysage de la Terre du Milieu et à assister à l’ascension du Seigneur des ténèbres Sauron.

Les amateurs de jeux de combat pourront également voir un extrait de Tekken 8, dont la sortie est prévue le 26 janvier par Bandai Namco Entertainment, et qui est attendu comme un jeu phare du genre cette année.

L’intégration de l’IA par LG

Dans le même ordre d’idées, le PDG de LG, William Cho, a souligné l’évolution de l’entreprise vers l’intégration de l’IA, signalant un changement significatif dans son approche des appareils électroménagers, des appareils mobiles et des logiciels pour véhicules électriques (EV).

L’introduction d’innovations centrées sur l’IA, y compris les intégrations avec les appareils compatibles ThinQ et les nébuleux « services d’abonnement » pour les appareils LG, a suscité de l’intérêt.

L’accent mis sur la collecte de données à partir des appareils de la maison connectée vise à affiner les algorithmes pour des expériences ultra-personnalisées, en veillant à ce que les interactions avec l’utilisateur améliorent l’efficacité.

L’introduction de l’« Agent » en tant qu’interface d’IA, avec des revendications de capacités de service d’urgence, ajoute une dimension intrigante à l’incursion de LG dans le paysage de l’IA.