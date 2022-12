LG dévoile un module de caméra révolutionnaire avec un zoom optique sans faille

Les appareils photo sont l’un des principaux arguments de vente sur le marché des smartphones modernes, et il est logique de comprendre pourquoi. Le puissant matériel inclus dans les appareils phares et de milieu de gamme moderne permet aux utilisateurs de capturer facilement les moments importants de leur vie et, dans certains cas, d’exprimer leurs intérêts créatifs sans avoir à dépenser plus pour un appareil photo coûteux ou à transporter un appareil lourd avec eux.

Cependant, les appareils photo des smartphones sont une sorte d’épée à double tranchant. La portabilité et le facteur de forme qui confèrent aux appareils photo des smartphones leur caractère pratique limitent également les capacités du matériel. Les contraintes de taille entraînent des ouvertures fixes, des capacités de zoom limitées et de petits capteurs. Alors que la plupart se contentaient de plusieurs objectifs à zoom fixe à l’arrière du téléphone, certains fabricants sont devenus plus créatifs avec des systèmes de zoom variable.

Bien que LG ait quitté le marché des smartphones il y a quelques années, la société sud-coréenne continue de travailler en étroite collaboration avec le reste de l’industrie de la téléphonie et de développer des composants pour ses anciens rivaux et ses partenaires actuels.

Le dernier élément technologique en date provenant directement de LG Innotek est un objectif de périscope avec des composants mobiles, qui permettrait une transition transparente dans la gamme de téléobjectifs 4X-9X sans sacrifier la qualité de l’image.

Dans le même temps, l’ensemble du module de la caméra est plus compact et plus flexible, ce qui permet un gain de place important et une réduction du fameux bloc de la caméra.

Comment LG a-t-il réussi un tel exploit ? Eh bien, les objectifs de périscope plié traditionnels (comme celui que Samsung a lancé avec le Galaxy S20 Ultra et qu’il utilise depuis) utilisent une combinaison entre le zoom optique et le zoom numérique, offrant généralement des niveaux de zoom fixes comme 2X, 3X, 5X, 10X, et remplissant le reste avec le zoom optique. Le nouvel appareil photo de LG est doté d’un minuscule actionneur de zoom qui ressemble beaucoup à celui que l’on trouve sur l’objectif de zoom d’un appareil photo sans miroir ou reflex numérique. Selon LG, l’actionneur est précis au micromètre près et permet à l’objectif de passer d’un zoom à l’autre dans la plage 4X-9X sans perte de résolution ni de qualité d’image.

Parfait pour l’iPhone 15 Ultra

Le dernier objectif de caméra de LG semble être entièrement compatible avec la plateforme Snapdragon 8 Gen 2, car LG et Qualcomm travaillent conjointement pour optimiser le nouveau module de caméra et offrir l’autofocus, l’exposition automatique, la balance des blancs automatique, la correction des ombres de la lentille et d’autres améliorations au nouveau module de caméra. De plus, nous pourrions voir le nouvel objectif de l’appareil photo en action dans une semaine, car LG affirme que certains produits seront présentés au CES 2023 qui démarre la semaine prochaine.

Parmi les constructeurs probables de ce nouveau module de caméra, citons OnePlus, Xiaomi, Motorola, OPPO et même Apple, qui est en fait le plus gros client de LG Innotek. Pourrait-on voir le nouveau module caméra révolutionnaire dans l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Ultra, qui, selon les rumeurs, adopteraient enfin un objectif périscopique ?