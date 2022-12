Microsoft teste les onglets dans l’application Windows Bloc-notes

Un tweet, aujourd’hui supprimé, d’un employé de Microsoft a révélé une version interne de Windows Bloc-notes prenant en charge les onglets . Tout comme vous pouvez actuellement le faire dans votre navigateur, vous serez en mesure d’ouvrir et de modifier plusieurs fichiers texte et de les garder organisés dans une seule fenêtre. La capture d’écran montre que la fenêtre comporte un grand avertissement « Confidentiel » qui déconseille de discuter des fonctionnalités ou de faire des captures d’écran, ce qui suggère que le logiciel n’est pas encore prêt pour le prime time.

Les onglets sont la prochaine grande nouveauté de Windows 11 , et après l’Explorateur de fichiers, qui a été mis à jour avec le support de cette fonctionnalité plus tôt cette année, il semble qu’une autre application importante soit sur le point d’obtenir la même capacité.