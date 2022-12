WhatsApp cessera bientôt de fonctionner sur les appareils iPhone et Samsung suivants

Chaque année, WhatsApp a tendance à mettre fin au support de certains appareils considérés comme obsolètes. Cette année encore, la plateforme de messagerie appartenant à Meta, WhatsApp, ne fonctionnera plus sur plus de 40 smartphones, dont deux anciens iPhone, après le 31 décembre. Vérifiez si votre smartphone figure sur la liste.

WhatsApp prend fin pour les appareils et les systèmes d’exploitation les moins utilisés et les plus anciens. Actuellement, WhatsApp prend en charge Android version 4.1 et plus, iOS 12 et plus, et KaiOS 2.5.0 et plus. En d’autres termes, à moins que vous ne soyez en mesure de mettre à jour votre système d’exploitation mobile sur le smartphone, vous risquez de ne plus pouvoir exécuter WhatsApp, car la société mère essaie de se concentrer uniquement sur les appareils de nouvelle génération.

La date cible pour ce changement douloureux est le 31 décembre, donc à partir du 1er janvier, WhatsApp cessera de prendre en charge ces appareils.

La liste contient 49 smartphones qui ne seront pas en mesure d’exécuter WhatsApp après le 31 décembre. Jetez-y un coup d’œil :

Apple : iPhone 5, iPhone 5c

: iPhone 5, iPhone 5c Samsung : Galaxy Ace 2, Galaxy Core, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Trend II, Galaxy Trend Lite, Galaxy Xcover 2

: Galaxy Ace 2, Galaxy Core, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Trend II, Galaxy Trend Lite, Galaxy Xcover 2 LG : LG Enact, Lucid 2, Optimus 4X HD, Optimus F3, Optimus F3Q, Optimus F5, Optimus F6, Optimus F7, Optimus L2 II, Optimus L3 II, Optimus L3 II Dual, Optimus L4 II, Optimus L4 II Dual, Optimus L5, Optimus L5 Dual, Optimus L5 II, Optimus L7, Optimus L7 II, Optimus L7 II Dual, Optimus Nitro HD

: LG Enact, Lucid 2, Optimus 4X HD, Optimus F3, Optimus F3Q, Optimus F5, Optimus F6, Optimus F7, Optimus L2 II, Optimus L3 II, Optimus L3 II Dual, Optimus L4 II, Optimus L4 II Dual, Optimus L5, Optimus L5 Dual, Optimus L5 II, Optimus L7, Optimus L7 II, Optimus L7 II Dual, Optimus Nitro HD Sony : Xperia Arc S, Xperia miro, Xperia Neo L

: Xperia Arc S, Xperia miro, Xperia Neo L Huawei : Ascend D, Ascend D1, Ascend D2, Ascend G740, Ascend Mate, Ascend P1

: Ascend D, Ascend D1, Ascend D2, Ascend G740, Ascend Mate, Ascend P1 Wiko : Cink Five, Darknight ZT

: Cink Five, Darknight ZT ZTE : Memo ZTE V956, Grand X Quad V987 ZTE, Grand S Flex

: Memo ZTE V956, Grand X Quad V987 ZTE, Grand S Flex Quad XL

Lenovo : A820

: A820 Archos : 53 Platinum

: 53 Platinum HTC : Desire 500

« Pour suivre les dernières avancées technologiques, nous cessons régulièrement de prendre en charge les anciens systèmes d’exploitation pour orienter nos ressources vers la prise en charge des systèmes les plus récents. Si nous cessons de prendre en charge votre système d’exploitation, vous en serez informé et il vous sera rappelé à plusieurs reprises de mettre votre appareil à niveau pour continuer à utiliser WhatsApp. Nous mettrons également cette page à jour régulièrement pour nous assurer que la dernière version d’Android que nous prenons en charge est répertoriée ici », explique WhatsApp.

Alors que la plupart des gens sont sur les dernières versions d’Android ou d’iOS et ont accès aux derniers smartphones (ce qui laisse un petit groupe de personnes affectées par ce changement), les anciens téléphones peuvent encore être utilisés et si le vôtre est sur la liste, il est temps de le mettre à niveau !