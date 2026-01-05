Accueil » LG OLED evo W6 : Le retour triomphal du téléviseur « Papier Peint » au CES 2026

Le Wallpaper TV de LG fait son grand retour. Présenté au CES 2026, le LG OLED evo W6 ressuscite un concept lancé en 2017 et abandonné depuis plusieurs années : un téléviseur ultra-fin, pensé pour se fondre dans le décor comme une toile murale.

LG OLED evo W6 : Un design « papier peint » toujours aussi spectaculaire

Le LG OLED evo W6 affiche une épaisseur d’environ 9 mm. C’est légèrement plus que l’ancien modèle, mais cela reste impressionnant étant donné la refonte complète de son architecture interne.

En effet, on y retrouve un nouveau support mural permettant au téléviseur d’être totalement plaqué contre le mur, un utilisation du Zero Connect Box, qui transmet image et son sans câble entre la TV et le boîtier (seule l’alimentation reste filaire) et enfin un boîtier déportable jusqu’à 10 mètres, avec toutes les entrées HDMI, USB, etc.

Visuellement, l’écran donne vraiment l’impression d’un panneau de verre collé au mur, sans boîtier apparent.

Une dalle OLED plus lumineuse et moins réfléchissante

Le OLED evo W6 intègre la nouvelle Hyper Radiant Color Technology, qui améliore la luminosité, la profondeur des noirs, et la richesse des couleurs. LG annonce également la réflectance la plus faible jamais atteinte sur un téléviseur LG, et une certification Reflection Free with Premium délivrée par Intertek, une première dans l’industrie.

La technologie Brightness Booster Ultra est aussi de la partie (comme sur le futur LG G6). Elle promet un gain de luminosité d’environ 20 % par rapport au G5, déjà mesuré à plus de 2 400 nits, même si LG n’a pas encore communiqué le pic exact du W6.

Pensé aussi pour le jeu et l’IA

Malgré son design minimaliste, le OLED evo W6 reste un téléviseur haut de gamme très complet avec une dalle 4K OLED, un taux de rafraîchissement jusqu’à 165 Hz, une compatibilité NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium, un processeur α 11 AI Processor Gen3, avec NPU intégré et double moteur IA et des fonctions intelligentes comme VoiceID (reconnaissance vocale) et In This Scene (infos contextuelles sur les acteurs et scènes).

LG propose également Gallery+, un service donnant accès à plus de 4 500 œuvres et photos pour transformer l’écran en tableau numérique lorsqu’il n’est pas utilisé.

Tailles et disponibilité

Le LG OLED evo W6 Wallpaper TV sera proposé en 77 pouces et 83 pouces. Les prix n’ont pas encore été annoncés, mais au vu de la technologie et du positionnement, il s’agira clairement d’un produit ultra-premium.

Avec le OLED evo W6, LG ressuscite brillamment l’idée du téléviseur « papier peint » : un écran presque invisible une fois éteint, combiné à des performances OLED de tout premier plan. Un produit spectaculaire, autant pour les amateurs de design intérieur que pour les passionnés d’image et de technologie.