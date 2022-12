Lenovo dévoile le IdeaCentre Mini équipé d’un processeur Intel mobile de 13e génération

La plupart des gens considèrent les PC comme de grandes tours de bureau ou des ordinateurs portables, mais les PC compacts comme le Mac Mini et le Zotac ZBOX C sont toujours populaires. Lenovo vient de révéler sa propre option actualisée.

Le tout nouveau IdeaCentre Mini de Lenovo est un ordinateur de bureau compact qui mesure 19,55 x 19,05 x 3,81 cm et qui a un volume interne de seulement 1 litre.

Mais c’est ce qu’il y a à l’intérieur qui compte, et sous le capot, ce petit ordinateur a les tripes d’un ordinateur portable assez puissant complet avec un processeur Intel Core série H de 13e génération, un bloc d’alimentation intégré de 150W, et beaucoup de ports, de mémoire et de stockage.

Lenovo indique que le IdeaCentre Mini Gen 8 sera disponible avec un choix de processeurs Intel Core i5-13500H ou Core i7-13700H. Intel n’a pas encore annoncé ces puces, mais le H dans le nom suggère qu’il s’agira de processeurs de 45 watts pour ordinateurs portables. L’ordinateur dispose de deux emplacements SODIMM pour DDR4 et de deux emplacements M.2 pour des SSD NVMe PCIe Gen 4. Lenovo proposera des modèles avec 8 ou 16 Go de RAM et 256 Go à 1 To de stockage, mais je pense que vous pourrez en ajouter si vous en avez besoin.

Les ports comprennent :

1 x Thunderbolt 4

1 x DisplayPort 1.4b

1 x HDMI 2.1

1 x 2.5 GbE Ethernet

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C

2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A

1 x 3.5mm audio

L’ordinateur prend en charge la connectivité sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.2.

Pas de prix en Europe pour le moment

L’alimentation étant intégrée à l’ordinateur lui-même, il n’y a pas de bloc d’alimentation à proprement parler, juste une petite prise. Le IdeaCentre Mini ne pèse qu’environ 1,5 kg. Bien que les documents de presse ne mentionnent pas de kits de montage VESA, je ne serais pas surpris que vous puissiez le fixer à l’arrière d’un écran ou sous un bureau.

Lenovo indique que le nouveau IdeaCentre Mini devrait être disponible au deuxième trimestre de 2023 au prix de 650 dollars et plus.