Apple pourrait proposer l’application Apple TV sur Android

Apple n’est pas nécessairement le plus grand fan d’Android, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Toutefois, s’il est très peu probable que des plateformes comme iMessage débarquent un jour sur le système d’exploitation mobile de Google, d’autres devraient néanmoins être mises en ligne sur Android dans les plus brefs délais.

L’une d’entre elles n’est autre que l’application Apple TV. ShrimpApplePro, qui a l’habitude des scoops sur Apple, affirme que le géant technologique de Cupertino travaille actuellement sur une version Android de l’application Apple TV.

exclusive

Apple TV app is coming to Android, currently are still internal beta testing. Will soon be released.

Oh Apple Music app for Android is also getting updated too.

—ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) December 20, 2022