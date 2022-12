L’iPhone SE 4 pourrait être annulé ou reporté, suggère une source

Nous avons récemment entendu parler de la quatrième génération d’un iPhone bon marché, l’iPhone SE 4. Les choses devenaient excitantes lorsque les rumeurs indiquaient qu’il pourrait copier le design de l’iPhone XR et apparaître avec un écran plus grand… Cependant, un analyste industriel réputé jette maintenant un doute sur la date à laquelle nous verrons réellement l’iPhone SE 4.

La rumeur de l’iPhone SE 4 est apparue dans de multiples fuites ces derniers temps, ce qui suggère que le lancement aura lieu bientôt. Cependant, un lancement en 2024 semblait également être vrai ! Une nouvelle information est maintenant apparue concernant l’iPhone bon marché, révélant qu’un lancement pourrait ou non avoir lieu après tout.

Un analyste fiable, Ming-Chi Kuo, a révélé qu’Apple pourrait retarder ou annuler la production de masse de l’iPhone SE 4. Si cela se produit, le lancement de l’iPhone SE de nouvelle génération pourrait être repoussé ou ne pas avoir lieu du tout.

(1/5)

My latest survey indicates that Apple will likely cancel or postpone the mass production plan for the 2024 iPhone SE 4. I think this is due to the consistently lower-than-expected shipments of mid-to-low-end iPhones (e.g., SE 3, 13 mini, and 14 Plus),

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 21, 2022