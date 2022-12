Lenovo présente les nouveaux ordinateurs portables IdeaPad et la Tab M9 avant le CES 2023

Lenovo a dévoilé sa dernière gamme d’appareils grand public juste à temps pour le CES 2023. La nouvelle gamme comprend 5 ordinateurs portables IdeaPad performants et portables, un ordinateur de bureau compact IdeaCentre et une tablette Android de 9 pouces appelée Lenovo Tab M9.

Ces appareils sont conçus pour répondre aux besoins des consommateurs nomades d’aujourd’hui, offrant vitesse, polyvalence et commodité pour le travail, les études et les loisirs.

Jun OuYang, vice-président du segment grand public au sein du groupe Dispositifs intelligents de Lenovo, affirme que la dernière génération de produits IdeaPad offre fiabilité et performance à un prix abordable, avec une gamme de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations pour améliorer l’expérience utilisateur. V

Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle gamme Lenovo IdeaPad et la Tab M9.

IdeaPad Pro 5i et IdeaPad Pro 5

Après avoir lancé les ordinateurs portables IdeaPad Flex, Duet 5i, Gaming et Chromebook au MWC 2022, Lenovo a annoncé les nouveaux IdeaPad Pro 5i et IdeaPad Pro 5 Gen 8. Ces ordinateurs portables, disponibles en tailles d’écran de 14 et 16 pouces et dans les variantes de couleur Arctic Grey et Frost Blue, sont conçus pour des performances quotidiennes fiables et offrent aux consommateurs qualité, style et performances à un prix abordable.

Dotés des derniers processeurs Intel ou AMD Ryzen et du GPU NVIDIA GeForce Next-Gen Laptop, le IdeaPad Pro 5i et l’IdeaPad Pro 5 offrent des performances améliorées pour toute une série d’activités, notamment la création de contenu et même les jeux légers. Les ordinateurs portables sont également livrés avec Windows 11 préinstallé, ce qui augmente les avantages de la productivité, de la créativité et du multitâche.

Par rapport à la précédente génération de la série IdeaPad Pro 5, les nouveaux ordinateurs portables sont dotés d’un pavé tactile 25 % plus grand pour une meilleure navigation. Ils sont également équipés d’une caméra infrarouge avec une résolution full HD et d’un capteur de temps de vol pour la connexion intelligente Windows Hello. Qui plus est ? Ces ordinateurs portables sont dotés de ports USB 4.0 et Thunderbolt 4.0 pour un transfert de données plus rapide. Ces modèles de 16 pouces disposent également d’un stockage extensible.

Les nouveaux IdeaPad Pro 5i et Pro 5 sont également dotés de la technologie Dynamic Display Switch, qui améliore le taux de rafraîchissement des panneaux jusqu’à 120 Hz pour une expérience visuelle plus fluide. Les deux variantes ont également une résolution d’écran Quad HD+, un rapport hauteur/largeur de 16 h 10 et une couverture de l’espace colorimétrique sRGB de 100 %. La certification Eyesafe garantit que l’écran ne provoque pas de fatigue oculaire lors d’une utilisation prolongée de l’appareil.

Lenovo affirme qu’une charge rapide de 15 minutes offre des heures d’autonomie. La fonction Smart Power ajuste les performances en fonction du comportement de l’utilisateur, ce qui rend l’ordinateur portable bien adapté aux longues périodes d’utilisation. En outre, Lenovo a fait des efforts pour réduire l’impact environnemental des ordinateurs portables, le couvercle inférieur étant composé à 50 % d’aluminium recyclé.

Le Lenovo Pro 5i avec son processeur Intel Core sera disponible à partir de mai 2023 et son prix est fixé à 999 euros.

IdeaPad Slim 5i et IdeaPad Slim 5

En plus des IdeaPad Pro 5i et 5, Lenovo a également annoncé les IdeaPad Slim 5i et IdeaPad Slim 5. Ces ordinateurs portables, fins et légers, sont conçus pour prendre en charge le travail et l’apprentissage hybrides au quotidien.

L’IdeaPad Slim 5i et l’IdeaPad Slim 5 sont disponibles en deux tailles d’écran — 16 pouces et 14 pouces. Le plus grand écran de 16 pouces a une résolution de 2,5 K, tandis que l’écran de 14 pouces a un écran OLED full HD avec une résolution allant jusqu’à 2,2 K. Les deux écrans offrent des couleurs ultra-vives avec une couverture DCI-P3 de 100 % et une luminosité allant jusqu’à 400 nits sur l’écran de 14 pouces pour une utilisation facile en extérieur. Les écrans sont également certifiés TÜV Rheinland pour une faible lumière bleue afin de réduire la fatigue oculaire.

Outre l’écran de haute qualité, les IdeaPad Slim 5i et IdeaPad Slim 5 sont également dotés d’une caméra infrarouge FHD améliorée et d’un volet de confidentialité physique pour une sécurité accrue. Sous le capot, les IdeaPad Slim 5i et IdeaPad Slim 5 sont alimentés par les derniers processeurs Intel Core et AMD Ryzen 7000, ce qui les rend capables de gérer de multiples tâches.

En termes de design, les nouveaux IdeaPad Slim 5i et IdeaPad Slim 5 sont élégants et stylés, et se déclinent en trois couleurs très tendance : Purple, Cloud Grey et Abyss Blue. Il convient de noter que seules les variantes Lenovo IdeaPad Slim 5i et IdeaPad Slim 5 de 16 pouces feront leur apparition à partir de mai 2023 pour 699 euros.

Chromebook IdeaPad Flex 3i

Pour les amateurs de Chromebook, Lenovo a dévoilé l’IdeaPad Flex 3i avant le CES 2023. Cet appareil 2-en-1 qui est conçu pour un potentiel mobile maximal, selon Lenovo. Il offre un écran de 12 pouces, plus grand que la génération précédente, mais avec la flexibilité d’être utilisé comme un ordinateur portable ou une tablette.

Lenovo indique que le Chromebook IdeaPad Flex 3i dispose d’une longue autonomie, ce qui permet de l’utiliser tout au long de la journée. L’appareil dispose également d’un clavier rétroéclairé en option et d’un écran plus grand avec un rapport d’aspect de 16 h 10 pour une expérience de frappe plus confortable. En outre, la charnière ergonomique permet de relever le clavier de 15 degrés pour une position de frappe plus confortable.

Pour améliorer la confidentialité des utilisateurs pendant les vidéoconférences et les cours en ligne, le Chromebook IdeaPad Flex 3i offre une option pour une caméra HD ou FHD avec un obturateur physique, ainsi qu’une touche de sourdine désignée. Parmi les autres mises à niveau par rapport à la précédente génération, citons l’amélioration des performances du processeur avec le dernier processeur Intel série N, deux haut-parleurs orientés vers l’utilisateur et une connectivité plus rapide via le Wi-Fi 6E.

Comme les autres ordinateurs portables IdeaPad, le Chromebook Flex 3i sera disponible à partir de mai 2023 au prix de 349,99 dollars.

Lenovo Tab M9

Enfin, Lenovo a également présenté une nouvelle tablette Android appelée Tab M9 (Gen 4). L’appareil est doté d’un boîtier métallique élégant et bicolore qui loge un écran HD de 9 pouces, ce qui le rend à la fois léger et élégant. Elle est propulsée par un processeur octa-core MediaTek Helio G80, dispose d’une capacité de stockage allant jusqu’à 128 Go et fonctionne sous Android 12. On ne sait pas actuellement si la société prévoit de mettre à niveau la tablette vers Android 13.

La Tab M9 offre également un certain nombre de fonctionnalités qui améliorent l’expérience multimédia de l’utilisateur. L’audio spatial Dolby Atmos et les doubles haut-parleurs stéréo offrent une expérience audio immersive, tandis que la connectivité Wi-Fi 5 rapide de l’appareil assure un streaming fluide. La tablette est certifiée TÜV Rheinland Eye Care, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent regarder leurs contenus préférés pendant de longues périodes sans se fatiguer les yeux. Pour ceux qui préfèrent lire, la Tab M9 propose un mode lecture immersif qui simule la couleur des véritables pages de livre et permet aux utilisateurs d’adoucir le ton de l’affichage pour leurs yeux.

La Lenovo Tab M9, dont le prix est de 139,99 dollars, devrait être commercialisée au deuxième trimestre de 2023.