Une fuite suggère une mise à niveau majeure de la caméra du Pixel 8 en 2023

Les derniers smartphones phares de Google — le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro – sont sortis en octobre 2022. Nous savons également que ces smartphones comportaient en grande partie des mises à niveau incrémentales par rapport au Pixel 6 et au Pixel 6 Pro. Parmi les changements les plus notables de la gamme Pixel 7, citons de subtiles modifications du design, un processeur Tensor G2 plus récent/rapide, de meilleurs écrans et des améliorations du logiciel et de l’algorithme de la caméra — notamment en termes de qualité vidéo.

Étonnamment, Google a pu réaliser la plupart de ces améliorations de la caméra malgré le fait de s’en tenir au même capteur de caméra que les anciens smartphones Pixel 6 (le Samsung ISOCELL GN1 de 50 mégapixels). Bien que cela ne fasse qu’exemplifier la puissance de l’algorithme de photographie computationnelle de Google, on peut se demander ce que la société aurait pu réaliser si elle avait utilisé un capteur d’image plus récent et meilleur sur la série Pixel 7.

Malheureusement, à moins que Google ne décide de donner à la gamme Pixel 7 une mise à niveau à mi-vie (hautement improbable), il est acquis que nous devrons vivre avec le bon vieux capteur Samsung GN1 sur la série Pixel 7 pour le moment. Cependant, cela pourrait ne pas être le cas avec les appareils Pixel 8 de la société dont le lancement est prévu l’année prochaine.

Grâce à une série de récents rapports, il semble que Google ait déjà décidé d’utiliser un capteur de caméra différent sur les smartphones phares 2023 de la société.

Selon le développeur Kuba Wojciechowski, les smartphones Pixel de prochaine génération pourraient supporter une fonctionnalité appelée HDR échelonné. Dans un tweet, Kuba a noté quelques références à ce sujet dans le code de l’application Camera Go de Google.

Google’s 2023 flagship Pixels to include support for staggered HDR—🧵 pic.twitter.com/ZfWtwQBykY —Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) December 19, 2022

Pour ceux qui se demandent ce que signifie le HDR échelonné, voici une brève explication : Le HDR échelonné est une amélioration majeure de la façon dont les capteurs des appareils photo capturent les images HDR. Conçu pour permettre aux smartphones de capturer des photos à expositions multiples de meilleure qualité plus rapidement que les capteurs d’image actuels, le HDR échelonné capture une longue exposition et une courte exposition en même temps, puis les fusionne en une seule photo. Cette méthode s’oppose aux capteurs d’images « normaux » qui ne peuvent gérer qu’une seule exposition à un moment donné. Le HDR échelonné est un ajout assez récent aux capteurs des caméras et, contrairement aux fonctions de photographie computationnelle activées par des modifications logicielles, il nécessite un matériel qui prend en charge la fonction. Seule une poignée de capteurs d’image prend actuellement en charge le HDR échelonné, et nous savons déjà que le capteur GN1 du Pixel 7 ne le fait pas.

Le capteur ISOCELL GN2 inclut

Par conséquent, il y a de fortes chances que nous voyions le Pixel 8 utiliser le nouveau capteur ISOCELL GN2 de 50 mégapixels de Samsung, qui supporte le HDR échelonné. Même si Kuba a eu des antécédents décents décents avec les fuites centrées sur Google, les références au HDR échelonné dans le code de l’application de la caméra ne sont toujours pas une garantie que la fonctionnalité se rendra à la prochaine génération de téléphones Pixel.

Bien qu’il n’y ait pas de mot officiel sur la date de sortie du Pixel 8, si Google suit son calendrier annuel des dernières années, vous pouvez vous attendre à ce que le Pixel 8 arrive dans les boutiques en octobre 2023.