Voici la Xiaomi Watch S2 avec son écran AMOLED de 1,32 / 1,43 pouce

Avec le Xiaomi 13, le Xiaomi 13 Pro et d’autres appareils, Xiaomi a également présenté la Xiaomi Watch S2, la dernière smartwatch de la société avec un boîtier en acier inoxydable. Elle est proposée dans une taille classique de 46 mm et une taille plus compacte de 42 mm avec respectivement un écran AMOLED de 1,32 ou 1,43 pouce.

Elle dispose de plus de 100 modes sportifs, et prend en charge la mesure de la composition corporelle, qui peut mesurer et présenter 8 types de résultats de données de santé corporelle en quelques secondes. La nouvelle fonction de suivi de sécurité permet aux utilisateurs d’envoyer des messages de géolocalisation et de SOS avec une touche rapide en cas d’urgence.

Elle est livrée avec un suivi de la fréquence cardiaque, du sommeil, de la pression et de l’oxygène sanguin, et la montre fonctionne sous MIUI Watch OS, prend en charge les applications tierces, supporte les appels Bluetooth puisqu’elle dispose d’un haut-parleur et d’un microphone.

En plus du NFC, elle dispose également d’un GPS, d’une résistance à l’eau de 50 mètres et promet jusqu’à 12 jours d’autonomie.

Spécifications de la Xiaomi Watch S2

Écran AMOLED de 1,43 pouce/1,32 pouce (466 × 466 pixels) avec protection en verre saphir (version cuir uniquement), mode Always-on Display

Capteur de fréquence cardiaque (y compris l’oxygène du sang), capteur accélérométrique, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de pression atmosphérique, capteur de lumière ambiante, capteur de température, capteur d’analyse d’impédance bioélectrique, capteur capacitif pour la détection de l’usure. Le capteur d’impédance bioélectrique utilise des algorithmes scientifiques pour obtenir 8 données de santé majeures telles que le taux de graisse corporelle, le métabolisme de base et la teneur en sel des os

Suivi du sommeil, suivi de la forme physique, plus de 100 modes de sport

Haut-parleur et microphone pour les appels en Bluetooth et assistant vocal Xiaoai

GPS, Beidou, GLONASS, GALILEO, QZSS

Bluetooth 5.2 pour se connecter aux appareils fonctionnant sous Android 6.0 et plus ; iOS 12.0 et plus, NFC pour les paiements

Étanche jusqu’à 50 mètres

Batterie de 500 mAh (46 mm)/305 mAh (42 mm) avec une autonomie de 12 jours

Prix et disponibilité

La Xiaomi Watch S2 est disponible en noir, argent et or clair, et offre également plusieurs options de couleurs pour les bracelets en cuir ou en silicone.

Le prix de la version standard de la Xiaomi Watch S2 en 42 mm est de 999 yuans (environ 135 euros), et celui de la version en cuir est de 1199 yuans (environ 160 euros). La version standard de 46 mm est proposée au prix de 1099 yuans (environ 150 euros), et la version en cuir au prix de 1299 yuans (environ 175 euros). Elle est déjà en vente en Chine.