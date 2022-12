WhatsApp a récemment confirmé que la prise en charge du mode « Picture-in-picture » sur iOS serait effective courant 2023. La fonctionnalité est actuellement en version bêta, et elle permet aux utilisateurs d’utiliser leur smartphone même pendant un appel sur WhatsApp. L’interface utilisateur minimisée de l’appel vidéo peut être déplacée sur l’écran, et WhatsApp affirme que la même expérience commencerait à être proposée aux utilisateurs l’année prochaine.

La fonctionnalité, que WABetaInfo a repérée pour la première fois au début du mois, devrait minimiser votre appel tout en vous permettant d’accéder à d’autres applications. Alors que certains appareils Android vous permettent déjà d’utiliser le mode image dans l’image avec certaines applications, y compris WhatsApp, le service de messagerie ne prend pas en charge la fonction image dans l’image de l’iPhone publiée dans iOS 14. Quoi qu’il en soit, il semble que l’intégration native de la fonctionnalité devrait s’avérer pratique pour collaborer sur un projet pendant un appel vidéo (ou peut-être pour naviguer sur le Web si vous commencez à vous ennuyer).

Dans une publication publiée cette semaine, WhatsApp indique que 2022 a été témoin des débuts de plusieurs fonctionnalités importantes, y compris la prise en charge des appels à 32 personnes.

« Alors que WhatsApp est surtout connu pour apporter une messagerie privée et sécurisée aux gens à travers le monde, de plus en plus de gens l’utilisent comme un moyen de se connecter avec des appels vocaux et vidéo. C’est pourquoi, au cours de cette année, nous avons lancé plusieurs améliorations pour les appels sur WhatsApp, pour rattraper le temps perdu avec les amis et la famille, les collègues et les communautés en toute sécurité », explique la société.

Une année 2022 très riche

Les fonctionnalités suivantes ont été ajoutées en 2022 et sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs de WhatsApp :

Appels à 32 personnes : vous pouvez désormais lancer un appel vidéo ou vocal sur votre appareil mobile avec un maximum de 32 personnes, soit quatre fois plus que précédemment

Message ou mise en sourdine des participants : un appui long sur un participant agrandit le flux vidéo ou audio et vous permet de le mettre en sourdine ou de lui envoyer un message séparément, tout en poursuivant l’appel.

Liens d’appel : qu’il s’agisse d’un appel de dernière minute ou d’un appel planifié, vous pouvez facilement inviter des personnes à un appel de groupe en partageant un lien d’appel.

Des formes d’onde colorées : désormais, vous pouvez facilement voir qui parle même si la caméra est éteinte.

Notifications de bannière en cours d’appel : voyez quand une nouvelle personne se joint à un appel de groupe

Inutile de dire que WhatsApp affirme que l’accent mis sur les nouvelles capacités se poursuivra en 2023 également, donc en plus du support PiP sur iPhone, attendez-vous à ce que d’autres fonctionnalités voient le jour également.