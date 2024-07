Accueil » Xiaomi 15 Pro : Triple caméra de 50 mégapixels et nouveau capteur de 1 pouce dévoilés

Xiaomi s’apprête à lancer sa nouvelle série de smartphones phares, la Xiaomi 15, plus tard cette année. Les rumeurs vont bon train et une récente fuite a révélé presque tout sur la caméra du Xiaomi 15 Pro. Une nouvelle fuite vient d’ajouter encore plus de détails.

Selon un récent rapport en provenance de Chine, le Xiaomi 15 Pro pourrait être équipé d’une nouvelle caméra principale à grande ouverture fixe de 50 mégapixels avec un capteur nettement plus grand, marquant ainsi un changement par rapport à l’ouverture variable de son prédécesseur. Ce changement pourrait améliorer significativement les performances en faible luminosité et offrir une qualité d’image exceptionnelle.

Cette nouvelle caméra principale serait accompagnée d’une caméra téléobjectif périscope de 50 mégapixels avec un zoom 3x, confirmant ainsi une rumeur antérieure. Le Xiaomi 15 Pro pourrait ainsi proposer un ensemble de trois caméras, chacune dotée de 50 mégapixels. La caméra principale utiliserait un capteur OmniVision OV50K de 1 pouce, tandis que la caméra périscope serait équipée du capteur Sony IMX882.

Outre les améliorations de la caméra, le rapport suggère que le Xiaomi 15 Pro sera plus mince que son prédécesseur de 8,5 mm d’épaisseur. Il pourrait également être doté d’un écran micro-courbé « 2K » analogue à celui du Xiaomi 14 Ultra, d’une batterie plus grande et d’un capteur d’empreintes digitales ultrasonique intégré à l’écran.

Les capteurs d’empreintes digitales ultrasoniques utilisent des ondes sonores invisibles pour créer une carte 3D de votre empreinte digitale sous l’écran, offrant ainsi un moyen sécurisé et pratique de déverrouiller votre téléphone, même avec des doigts mouillés ou gras.

Le nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 4 dans le Xiaomi 15 Pro

Qualcomm s’apprête à lancer le Snapdragon 8 Gen 4 en octobre, et Xiaomi pourrait être le premier à l’utiliser. Les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro devraient être les premiers téléphones à intégrer le chipset de pointe Snapdragon 8 Gen 4, promettant des performances sans précédent.

En octobre dernier, Xiaomi a lancé sa série Xiaomi 14 en Chine. Alors que les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Ultra ont été commercialisés à l’international, le Xiaomi 14 Pro est resté exclusif à la Chine. Le Xiaomi 15 Pro pourrait suivre une voie similaire, mais il est possible que le géant chinois de la technologie modifie sa stratégie cette fois-ci. Nous nous attendons à ce que la série soit dévoilée autour d’octobre de cette année.