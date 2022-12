YouTube se dote de nouveaux outils pour lutter contre le spam et les abus dans les commentaires

YouTube a ajouté de nouvelles mesures pour lutter contre le spam dans les sections « chat » et « commentaires ». La société a déclaré qu’elle avait reçu des commentaires indiquant que le spam et l’abus de commentaires étaient une préoccupation majeure pour les créateurs de contenu. Elle a donc voulu mettre en évidence certaines des choses sur lesquelles elle a travaillé pour améliorer l’expérience des commentaires pour tout le monde :

Dans son article de blog, la société indique qu’elle a travaillé à l’amélioration de ses systèmes de détection automatique du spam et de ses modèles d’apprentissage automatique. En fait, au cours du premier semestre de 2022, ils se sont débarrassés de plus de 1,1 milliard de commentaires indésirables.

Comme les spammeurs changent leur façon de faire, les modèles d’apprentissage automatique s’améliorent sans cesse, ce qui leur permet de mieux détecter les nouveaux types de spam.

En outre, Google a amélioré sa détection des spams afin d’empêcher les bots d’entrer dans les chats en direct. Google explique en outre qu’il est conscient que les robots nuisent considérablement à l’expérience de la diffusion en direct, car le chat en direct est une excellente occasion d’interagir avec d’autres utilisateurs et artistes.

more info, less guessing⏳

⌚starting today, you’ll see time estimates for how long it’ll take to finish processing your uploads across different video quality levels (SD, HD, & 4k), so you can decide the right time to hit publish! 📹

more here: https://t.co/XyfjKzjqSu pic.twitter.com/YFq4jzLNTO

— TeamYouTube (@TeamYouTube) December 13, 2022