Installez la nouvelle mise à jour iOS 16.2 pour améliorer votre vie privée et votre sécurité

Disponible hier, la version 16.2 d’iOS débloque un mode de protection avancée des données pour le stockage iCloud. Ce paramètre optionnel étend l’utilisation du chiffrement de bout en bout par iCloud, offrant une sécurité accrue pour les sauvegardes de l’appareil et des messages, les notes, les photos, les signets Safari, et bien plus encore. La protection couvre désormais 23 « catégories de données », contre 14 auparavant.

C’est exactement ce dont vous aurez besoin en cas de violation de données. Avec le chiffrement de bout en bout, vos données iCloud ne peuvent être déchiffrées que sur des appareils de confiance. Notez que la protection avancée des données nécessite une méthode de récupération de compte au cas où vous perdriez l’accès à votre compte.

En outre, iOS 16.2 inclut Apple Music Sing, un outil de karaoké directement intégré au lecteur de musique d’Apple. En supposant que vous possédiez un appareil compatible, vous pouvez chanter sur vos chansons préférées (ou faire un duo avec un ami) tout en ajustant le niveau vocal original de la chanson.

La mise à jour améliore également l’architecture de HomeKit, probablement pour rationaliser la mise en œuvre de Matter. Comme vous le savez peut-être, la norme Matter promet de rendre tous les appareils de la maison connectée compatibles, quelle que soit leur marque.

Du côté de l’iPad, iPadOS 16.2 ajoute également la prise en charge de l’affichage externe pour Stage Manager et inclut une nouvelle application Freeform dans laquelle vous pouvez prendre des notes et partager des fichiers sur une seule toile. Cette application de type tableau blanc fonctionne également avec FaceTime, elle est donc idéale pour les petites équipes qui souhaitent communiquer et suivre les notes et les modifications lors des réunions.

Pour installer manuellement la mise à jour iOS 16.2, ouvrez les réglages de votre iPhone et naviguez jusqu’à « Général ». Vous verrez une option intitulée « Mise à jour du logiciel ». Cliquez dessus pour voir si la mise à jour est disponible pour votre appareil — le déploiement peut prendre quelques jours.